Алжир подаде жалба до ФИФА - претендира за спестен червен картон на Меси

Алжир е подал жалба за предполагаемо лошо съдийство по време на загубата с 0:3 в груповата фаза на Световното първенство срещу Аржентина през тази седмица, съобщи пред Ройтерс източник, който е пряко запознат със случая. От футболната федерация на африканската страна са изпратили писмо до съдийската комисия на ФИФА, като се позовават по-специално на инцидента през първото полувреме, когато аржентинецът Лионел Меси удари прасеца на капитана на Алжир Айса Манди.

Алжир със жалба срещу съдийството в мача с Аржентина

След инцидента Меси, който не получи наказание, реализира хеттрик в полза на шампиона от Мондиал 2022. От националния отбор на Алжир също така твърдят, че удар с лакът от аржентинския халф Алексис Мак Алистър в лицето на Ибрахим Маза през второто полувреме на мача от група "J" в Канзас Сити е останал ненаказан от полския рефер Шимон Марчиняк.

Още: 100% червен картон! Ако алжирец беше ударил Меси така, щяха да го изгонят на секундата

Опитният съдия, който ръководи финала на Световното първенство през 2022 година в Катар, в който Аржентина победи Франция след изпълнение на дузпи, е бил само на метър от инцидента, когато Мак Алистър е блокирал Маза с повдигнат лакът, категорични са от футболната централа на Алжир в петък.

Още: Покровителстван ли е Меси: Тиери Анри разби конспирациите, че има "чадър" над аржентинеца (ВИДЕО)