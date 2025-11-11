Иван Иванов: Издадено е разрешение за строеж за обходния път на Кресна, работата ще започне през този месец

Регионалният министър даде старт на проект за подмяна на част от водопроводната и канализационна мрежа на Сандански за над 16 млн. лв.

Подписано е и предстои в Държавен вестник да бъде публикувано разрешението за строеж за обходния път на Кресна. Изпълнението ще започне през този месец. Това съобщи в Сандански днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Заедно с кмета на общината Атанас Стоянов, той постави началото на изпълнението на проект за реконструкция на съществуващи и изграждане на нови 4,4 км водопроводна мрежа със сградни водопроводни отклонения и 3,4 км канализационна мрежа с отклонения за абонатите. Проектът включва и нови пътни платна по редица улици в града. Той е на стойност 16,2 млн. лв. и се финансира от Инвестиционната програма за общински проекти.

„Проектът поставя нов, много важен момент от развитието на Сандански. Той е и показателен за действията на правителството по отношение на преодоляването на всички предизвикателства и кризи, които възникват през последните години с водоснабдяването. Изпълняваме правителствената програма за реализиране на немалък брой проекти, свързани с водната инфраструктура, защото е недопустимо в 21 век български граждани да бъдат без нормално водоподаване и то поради факта, че водопроводната мрежа е в изключително тежко състояние“, заяви регионалният министър. Той подчерта, че Сандански е един от примерите, където държавата успешно инвестира в проект, който ще реши проблемите на немалка част от жителите, а и ще остави след себе си подобрена повърхностна инфраструктура, освен подземната, която ще се подмени.

Снимка: МРРБ

„Благодаря на кметовете, които се вслушаха в призивите на МРРБ и правителството и насочиха усилията си в подобен тип проекти, защото това е един от основните инструменти, които в момента държавата дава в ръцете на местната власт за подобряване качеството на водоснабдяването и намаляването на загубите на вода. Тези усилия ще продължат до края на кабинета с всички възможности, които имаме“, каза още министър Иванов. Той пожела успешна работа на всички, които ще работят по обновяване и инфраструктурата и призова за търпение жителите и гостите на града.

От своя страна кметът Атанас Стоянов благодари на министър Иванов за проявените отзивчивост, съдействие и подкрепа за реализацията на важния проект. „Всяка инвестиция, свързана с подобряването на подземната, на пътната и на техническата инфраструктура, е критерий за развитието и бъдещето на населените места. Старата, амортизирана ВиК мрежа е най-големият проблем в града ни. Водопроводи на над 60 години, с почти ежедневни аварии, с течове и пропадания на улици, със загуби на питейна вода. Всичко това създава неудобства и трудности, на всички. Радвам се, че МРРБ одобри и финансира този проект, който включва част от най-големите улици с най-чести аварии“, каза кметът на Община Сандански.

Пред медии министър Иванов заяви, че приоритет за МРРБ за 2026 г. ще бъде подобряването на инфраструктурата, качеството на живот на гражданите и завършването на важните инфраструктурни проекти.

На въпрос от медии за аварията с тръбата под Варненското езеро, която отвежда отпадъчните води от кв. „Аспарухово“ до пречиствателна станция, министърът информира, че проектът за нов тръбопровод е залегнал в Закона за държавния бюджет за 2024 г. Към момента, за него, държавата е изплатила 10 млн. лв. като аванс и междинно плащане на общината, която трябва да се разплаща към изпълнителя. От страна на МРРБ няма забавяне в процеса. Отговорността по отношение изпълнението и неговото качество е на общината. Иванов напомни, че през 2020 г. държавата е отпуснала 1 млн. лв. на Община Варна за ремонт на съществуващата тръба, която е аварирала в момента. Очакванията са след изпълнението на сегашния проект проблемът да бъде решен. Той бе категоричен, че спекулациите, че държавата третира неравно общините, са неоснователни.

Малко над 22 000 души, основно в общините Брезник и Омуртаг, в момента са с нарушено водоснабдяване, информира регионалният министър. И допълни, че държавата предоставя средства по Инвестиционната програма за общински проекти, като приоритетно се плаща там, където има критични моменти. Вчера е извършено плащане по проект на Община Брезник. От вицепремиера Атанас Зафиров и министъра на финансите Теменужка Петкова са поети редица ангажименти за Община Омуртаг при посещение през последните дни. Очаква се приемането на бюджета за 2026 г., за да продължи изпълнението на важните инфраструктурни проекти. Министърът подчерта, че той ще бъде първият в евро и изрази очакванията си да бъде приет в срок, защото в него има много политики, които са полезни за българските граждани, общини и бизнес.

На днешното стартиране на приоритетния ВиК присъстваха още: областният управител на Благоевградска област Георги Динев и народните представители Кирил Добрев, Георги Георгиев и Костадин Стойков.