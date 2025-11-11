Не само в България променят състава: турски национал беше отстранен заради хазарт

След като в българския национален отбор станахме свидетели на промени в състава, Турция също замени един от футболистите си. Става въпрос за Ерен Елмалъ, който беше отстранен от Турската футболна федерация в понеделник, поради участие в спортни залози. Той е футболист на Галатасарай, които са първи в Турската суперлига, и е може би най-известният играч в дългия списък с отстранени състезатели.

Над 1 000 футболисти са отстранени заради залози, има и от Галатасарай и Бешикташ

Вчера стана ясно, че над 1 000 футболисти от Турция са хванати в незаконни залози, като сред тях има и такива, които играят за местните грандове. Те са временно отстранени и са препратени към дисциплинарната комисия на Турската футболна федерация. Сред големите имена, освен Ерен Елмалъ, са още играчите на Бешикташ Дестаноглу и Уйсал. Те тримата проговориха по темата.

Ерен Елмалъ: „Заложих преди около пет години извън моя отбор“

Ето какво написа Елмалъ в социалните мрежи: „Днес, в новините, публикувани в обществеността, видях, че името ми е споменато в дисциплинарно разследване, проведено от Турската футболна федерация. Преди всичко бих искал да поясня, че причината името ми да се появи в този процес е залог, направен преди около пет години, извън моя отбор. Оттогава не съм правил никакви залози, нито съм имал някаква връзка с този въпрос“. Той отбеляза още, че по това време е бил на 20 години и е играл за Касъмпаша.

Елмалъ: „Футболът за мен не е просто професия, а страст“

Ерен Елмалъ добави: „Футболът за мен не е просто професия, а страст, която е в основата на живота ми. Винаги съм живял тази страст с честност, пот и борбен дух на терена. Стигнах до мястото, където съм днес, с тези ценности. През цялата си кариера никога не съм се държал по никакъв начин в противоречие с етичните принципи на футбола, духа на спортсменството или ценностите на моя клуб. Винаги съм бил прозрачен, за да не изпитвам и най-малък срам пред себе си, семейството си, моя клуб и нашите фенове, и ще продължа да поддържам същата позиция. С най-добри пожелания, Ерен“.

