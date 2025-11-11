Любопитно:

Нарочен от Слот отказа повиквателна за Италия

11 ноември 2025, 09:46 часа 432 прочитания 0 коментара

Футболистът на Ливърпул Федерико Киеза е отказал повиквателна от Дженаро Гатузо за предстоящите мачове на Италия. За „Скуадра Адзура“ предстоят последните два мача от квалификационната Група „I“ за Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико. Италианците ще гостуват на Молдова в четвъртък, 13 ноември, и са домакини на Норвегия три дни по-късно. В момента норвежците са лидери в групата с 18 точки, а Италия е втора с 15.

Киеза е играл в 12 мача за Ливърпул през сезона, но е записал само 344 минути

На клубно ниво Федерико Киеза е играл в 12 мача през сезона, в които е вкарал два гола и е записал три асистенции. Но за 12-те си участия, той записа само 344 минути. Въпреки добрите му изяви от скамейката, Арне Слот сякаш го е нарочил и не го пуска титуляр във Висшата лига, където има 117 минути в 8 мача, както и в Шампионската лига, където записа само 47 минути за 2 мача. Единствената надпревара, където Киеза играеше като титуляр беше Карабао къп, но там Слот залагаше на резервите и експериментираше със състава.

Още: Арне Слот бесен на съдийството след дербито с Ман Сити

Федерико Киеза

180 от минутите на Киеза бяха за Карабао къп

Именно за тази купа дойдоха и повече от половината минути на италианеца – той изигра пълни 90 минути и в двата мача на Ливърпул. Но „червените“ отпаднаха от надпреварата след загуба от Кристъл Палас с 0:3. На другите три фронта, на които Ливърпул се състезава, представянето също не е убедително. Във временното класиране на Висшата лига мърсисайдци са на 8-мо място с 18 спечелени точки от 11 мача – 6 победи и 5 загуби. В Шампионската лига са на същата позиция след 4 изиграни мача и 9 спечелени точки – 3 победи и 1 загуба.

Още: Арне Слот с абсурдно оплакване след отпадането от Карабао Къп

