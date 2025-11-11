Ливърпул набеляза заместник на Ван Дайк, за когото ще трябва да плати 100 милиона евро

Шампионът на Англия Ливърпул е набелязал защитника на Интер Алесандро Бастони за дългосрочен заместник на капитана Върджил ван Дайк, твърди Mundo Deportivo. 34-годишният бранител на Ливърпул едва ли ще играе още дълго време като първи избор за защитата на "червените", а през този сезон се виждат и някои слабости в представянето му, като на "Анфийлд" вече мислят за приемственост между нидерландеца и неговия бъдещ заместник.

Ливърпул иска Алесандро Бастони от Интер

Бастони и сред най-добрите защитници на Стария континент, но и от Интер го оценяват високо, като настояват да получат близо 100 милиона евро за него. 26-годишният италианец има 271 мача за Интер, в които е вкарал 7 гола и е дал 28 асистенции. Той е част от "нерадзурите" от 2017 насам, когато бе привлечен от Аталанта за 31,1 млн. евро. Той е юноша на тима от Бергамо и никога не е играл отвъд Италия.

Алесандро Бастони е и титулярен избор в националния отбор на Италия, като има 40 мача за "Скуадра адзура". В Ливърпул се надяваха да привлекат Марк Гехи от Кристъл Палас през лятото, като сделката почти бе финализирана, но в последния момент ръководството на "орлите" блокира трансфера, защото не успя да намери негов заместник. Сега капитанът на Палас се намира в последната година от своя контракт и може да напусне като свободен агент.

Иначе Ливърпул привлече централен бранител в лицето на Джовани Леони от Парма, но той получи тежка контузия, заради която ще отсъства още много месеци. Любопитно е дали Ливърпул ще държи да привлече Гехи през следващото лято, или пък ще се насочи към Бастони, а не е изключено да се опита да се привлекат и двамата централни защитници, особено с оглед на очакванията за раздяла с Ибрахима Конате.

