След над 800 мача: Бивш на Барселона, Челси, Рома и Лацио сложи край на богатата си кариера

Бившият футболист на Барселона, Челси, Рома и Лацио Педро Родригес обяви края на своята кариера на 39-годишна възраст. Бившият испански национал спечели 25 големи трофея по време на периода си като футболист, продължил две десетилетия. Педро, който стана свободен агент, след като напусна италианския Лацио, когато договорът му изтече през юли, беше ключов игра в състава на Испания, спечелил Световното първенство през 2010 г. Той също така помогна на иберийците да спечелят и титлата от Евро 2012.

Педро: "Благодаря на футбола"

"Чувствам, че е време. Трябва да направя крачка напред и да започна нова глава в живота си. Тръгвам си горд, че изживях мечтата си и с всички хора, които бяха до мен, за да я превърнат в реалност. Благодаря на футбола, че ме направи толкова щастлив", се казва в изявление на Педро в социалните мрежи. Той проби в първия тим на Барселона през 2008 г. и имаше много силни изяви под ръководството на треньора Пеп Гуардиола, като спечели 20 големи трофея с каталунския клуб.

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Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz. ❤️⚽️ https://t.co/4sEI3GFGQU — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 7, 2026

Педро записа над 800 мача в криерата си

Роденият в Тенерифе нападател вкара гол при победата на Барселона с 3:1 над Манчестър Юнайтед във финала на Шампионската лига през 2011 г., преди да се присъедини към Челси четири сезона след това. Той спечели титлата във Висшата лига във втората си година на "Стамфорд Бридж", а по-късно изкара един сезон в Рома, преди да се присъедини към Лацио, където игра в последните пет години от кариерата си. Педро записа 794 участия на клубно ниво, като отбеляза 197 гола, докато за Испания вкара 17 гола в 65 мача.

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