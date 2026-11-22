Испанският гранд Барселона записа пореден драматичен обрат на сметката си. Каталунците постигнаха победа с 3:2 при домакинството си на Виляреал в 130-я кръг от Ла Лига. Срещата започна катастрофално за тима на Ханзи Флик, който допусна да изостане с два гола след седем минути игра. Ламин Ямал пък не успя да се разпише от дузпа през първото полувреме. Ситуацията се промени коренно след почивката и Барса записа поредния си успех в шампионата.

Виляреал се опълчи, но бе сринат от Барса

Изненадващо гостите поеха инициативата от самото начало на "Камп Ноу" и оказаха натиск, който даде желания резултат. Играчите на Барса допуснаха няколко грешки в началните минути, една от които доведе до гол във вратата им. Това се случи в 5-а минута, когато Тейжон Бюканън пресече пас на Фермин Лопес, напредна и откри резултата със страхотно попадение. Секунди по-късно Виляреал удвои аванса си чрез попадение на Тани Олувасей. Ситуацията за каталунците се влоши още повече след подновяването на играта, когато и Алберто Молейро преодоля Жоан Лапорта, но голът му беше отменен заради засада. Барселона се съвзе след първоначалния шок и на свой ред започна да аткува.

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Съвсем скоро домакините имаха шанс да намалят изоставането си, след като съдията отсъди дузпа в тяхна полза. Ламин Ямал застана зад топката и стреля, но ударът му срещна гредата. Каталунците бяха по-активни в оставащото време от първата част, но така и не успяха да намерят път към вратата. Така "жълтата подводница" се оттегли на почивката с два гола аванс.

Ситуацията се промени напълно през второто полувреме. То започна вихрено за каталунците, които наваксаха изоставането си в рамките на 10 минути. Натискът на Барса бе убийствен и след няколко пропуснати възможности, включително удар на Жоао Кансело в гредата, Жерар Мартин се разписа с глава след центриране на Педри от корнер. Малко след това Ламин Ямал проби отлично съперниковата защита и подаде към Фермин Лопес, който изравни резултата. Около пет минути по-късно пълният обрат беше факт! Поредната атака на каталунците завърши с автогол на Пау Наваро. В оставащото време домакините имаха още няколко възможности да направят успеха си по-убедителен, но не се възползваха от тях. В самия край Пау Наваро бе изгонен, след като получи втори жълт картон.

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