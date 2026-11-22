Скръбна вест разтърси света на футбола, след като румънски медии разкриха, че двукратният носител на наградата "Златната обувка" Дуду Джорджеску е намерен мъртъв в Канада. Четирикратният шампион на Румъния е загубил живота си на 76 години.

Почина легендата на румънския футбол Дуду Джорджеску

Легендата на румънския футбол печели "Златната обувка" за реализатор №1 в Европа два пъти - през 1975 и 1977 година. Най-големите му успехи са с екипа на Динамо Букурещ, за който отбелязва 207 гола в 260 шампионатни срещи между 1973 и 1983 година. За националния отбор на Румъния записва 40 мача и 21 гола, като е част от състава на страната за европейското първенство през 1984 година във Франция.

След края на активната си футболна кариера работи като треньор в Румъния, Молдова и Саудитска Арабия. Последните години Джорджеску живее в Канада, далеч от футболната сцена, на която остави незаличима следа. Новината за смъртта му бе потвърдена от певеца Георге Турда, който е близък на собственика на апартамента в Торонто, в който е живеел футболистът. Той е емигрирал в Канада, след като през 2014 година съдия изпълнител му отнема апартамента, който получава през 1976 г.