Сръбският Рамбо, който не бе оценен в Европа, но се превърна в легенда на бразилския футбол

24 април 2026, 7:00 часа
Снимка: Getty Images/Колаж: Actualno.com
"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Откакто свят светува, или поне откакто е измислен футболът, всички знаят, че Бразилия е една от страните, в които този спорт е на огромна почит. И няма как да е другояче. Причината е, че националният отбор е 5-кратен световен шампион, а хиляди местни футболисти играят в стотици клубове по цялото земно кълбо. Даже спокойно можем да кажем, че Бразилия е най-големият износител на играчи в света.

Затова е и трудно да си представим как един сърбин може да се превърне в легенда на бразилския футбол. Е, има го и това нещо във футбола, който именно заради подобни примери е любим на милиарди.

Деян Петкович е един от най-големите таланти в Сърбия

Деян Петкович е роден на 10 септември 1972 година в малкото сръбско градче Майданпек. Още от най-ранна детска възраст той се запалва по футбола и започва тренировки в школата на едноименния тим. Талантът му е забелязан от Раднички Ниш, който го взима в първия си отбор. Петкович дебютира за тима едва на 16 години и 15 дни.

С времето той се утвърждава като един от най-добрите полузащитници в Сърбия и през лятото на 1992-ра е закупен от гранда Цървена звезда. Още в първия си сезон атакуващият халф демонстрира класата си и впечатлява специалистите. В крайна сметка Рамбо, както всички наричат младия халф, остава на „Мала Маракана“ 3,5 години, в които изиграва общо 132 двубоя за „звездашите“ и бележи 38 гола.

Халфът така и не успява да се утвърди в Европа и избира Бразилия

През декември 1995-та Петкович, който тогава е едва 23-годишен, сбъдва мечтата на всяко момче – преминава в Реал Мадрид. По това време „кралете“ не се представят на обичайното си ниво, а това се отразява на сърбина. Той записва едва 5 двубоя с „бялата“ фланелка, след което е даден под наем на Севиля. В Андалусия отново не му потръгва и през лятото на 1996-та той се връща в Реал. Мадридският гранд обаче няма никакво намерение да разчита на халфа и го преотстъпва на Расинг Сантандер.

След доста неуспешен период в Испания Деян решава, че е време да смени обстановката. През лятото на 1997-ма Петкович подсилва бразилския Витория. Там той отново демонстрира качествата си и заедно с Бебето и Тулио Коста помагат на тима да спечели две титли от шампионата на Баия, както и веднъж Копа до Нордесте.

Рамбо пише история в Бразилия

Рамбо остава във Витория до 1999-та, когато е купен от италианския Венеция. Европейският футбол обаче отново се оказва препъникамък за сърбина и не след дълго той се завръща в Бразилия, но този път с екипа на Фламенго. С гранда от Рио де Жанейро Петкович печели две титли, както и Копа дос Кампеоес. Той се превръща в любимец на местните фенове, които го наричат „Пет“.

До края на кариерата си Петкович носи още екипите на Васко да Гама, Флуминензе, Гояс, Сантос, Атлетико Минейро и Фламенго. Във всеки един от изброените отбори Деян се представя на доста добро ниво и успява да спечели сърцата на феновете. Но най-големият успех в кариерата му идва през 2009-та. Тогава, 37-годишният вече Рамбо, е с основна заслуга Фламенго да спечели шестата си титла на Бразилия, като през сезона дори отбелязва два гола директно от корнер.

Сърбинът е член на „Залата на славата“ на бразилския футбол

На 20 ноември 2009-та Деян Петкович става член на „Залата на славата“ на 190-милионната тогава Бразилия, която се намира на легендарния стадион „Маракана“. Той е едва петият чужденец и третият европеец, който е удостоен с тази чест. Благодарение на доброто си представяне с Фламенго той печели и наградите за „Най-добър играч“ и „Най-добър полузащитник“ (б.а. – негова трета в кариерата) в бразилското първенство.

В крайна сметка Деян Петкович „окача обувките на пирона“ през лятото на 2011-та. Въпреки множеството си успехи в Бразилия той така и не успява да пробие в националния отбор на своята родина като записва едва 6 мача за Сърбия. В Бразилия пък са категорични, че ако той бе роден в страната, със сигурност щеше да е част от „селесао“ и то за доста дълго време!

В момента Петкович се занимава с коментаторска дейност, както в Сърбия, така и в Бразилия, която се превръща във втората му родина. От 2010-та той е и почетен консул на Сърбия в южноамериканската страна.

Ето това е историята на Деян Петкович. Сърбинът, който не бе оценен по достойнство в родината си и в Европа, но се превърна в легенда на бразилския футбол. Нещо, което едва трима играчи от Стария континент са успявали да направят.

Автор: Бойко Димитров

