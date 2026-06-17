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България представи силен състав от 37 атлети, сред които и новите национални рекордьори, за Балканиадата по лека атлетика

17 юни 2026, 13:36 часа 761 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС/ЕПА
България представи силен състав от 37 атлети, сред които и новите национални рекордьори, за Балканиадата по лека атлетика

Летният сезон за българските атлети навлиза в същинската си фаза с Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени. Надпреварата ще се проведе този уикенд, 20 и 21 юни, във Волос, Гърция. В състава са включени почти всички водещи родни състезатели, които ще се борят за отличията в конкуренцията на елита от полуострова. Отборът, който заминава за Гърция, бе обявен от официалните страници на Българската федерация по лека атлетика. 

България заминава за Балканиадата във Волос с 37 атлети

България ще бъде представена от 37 състезатели в 15 различни дисциплини. Най-голямата звезда в родния състав несъмнено е националният рекордьор на скок дължина - Божидар Саръбоюков. 21-годишният атлет ще участва в коронната си дисциплина в опит да повтори успеха си от зимата, когато се окичи със злато от Балканиадата в зала. Най-добрият българин над летвата Тихомир Иванов ще се бори за поредна титла на висок скок, а спринтьорът Христо Илиев, който преди дни записа най-бързото бягане в историята на българската лека атлетика - 10.05 секунди (+3.2 вятър, заради което не се признава), се е прицелил и в националния рекорд на 100 метра - от 10.13 сек. През зимата Илиев подобри върховото постижение на 60 метра и също спечели златен медал от Балканския шампионат.

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Тихомир Иванов и Божидар Саръбоюков

Другият ни звезден спринтьор Никола Караманолов ще пропусне надпреварата на 100 метра, тъй като е съсредоточил сили върху по-дългата дисциплина - 200 метра. Той ще бъде в компанията на Георги Петков. При дамите европейската шампионка за девойки Радина Величкова и Кристен Радуканова ще представят страната ни в спринта на 100 метра. Силно родно участие ще има и на сектора за троен скок при мъжете, където Лъчезар Вълчев и Зинга Барбоса Фирмино ще се опитат да променят плановете на фаворитите. Крум Захариев пък е единственият ни представител в многобоя. За първи път от доста време България ще участва и във всички щафети - 4х100, 4х400 при двата и пола и смесена щафета 4х400 метра.

Ето и пълен състав на българските атлети във Волос, Гърция:

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Мъже:

  • 100 метра - Христо Илиев
  • 200 метра - Никола Караманолов, Георги Петков
  • 400 метра - Тодор Тодоров
  • 800 метра - Иван Иванов
  • 1500 метра - Иван Иванов, Ангел Дарандашев
  • 3000 метра - Иван Андреев
  • 110 метра с препятствия - Станислав Станков, Добромир Николов
  • 400 метра с препятствия - Тодор Тодоров, Радин Вълчев
  • 3000 метра стипълчейз - Павел Андреев
  • Скок височина - Тихомир Иванов, Кристиян Цанев
  • Скок дължина - Божидар Саръбоюков, Стилиян Орлинов
  • Троен скок - Зинга Барбоса, Лъчезар Вълчев
  • Диск - Деян Гемишев, Симеон Касълс
  • Чук - Валентин Андреев
  • Десетобой - Крум Захариев
  • 4х100 метра - Георги Петков, Никола Караманолов, Зинга Барбоса, Христо Илиев
  • 4х400 метра - Радин Вълчев, Димитър Христов, Иван Иванов, Тодор Тодоров
  • 4х400 метра смесена - Димитър Христов, Росина Николова, Тодор Тодоров, Ади Савова

Жени:

  • 100 метра - Кристен Радуканова, Радина Величкова
  • 200 метра - Кристен Радуканова, Андреа Савова
  • 400 метра - Андреа Савова, Дева-Мария Драгиева
  • 800 метра - Росина Николова, Мина Младенова
  • 1500 метра - Лиляна Георгиева
  • 110 метра с препятствия - Пламена Чакърова
  • 400 метра с препятствия - Кристина Борукова
  • Скок височина - Ание Степелтън, Натали Захариева
  • Скок дължина - Милена Миткова, Галина Николова
  • Троен скок - Виктория Ангелова
  • 4х100 метра - Пламена Чакърова, Кристен Радуканова, Мила Димитрова, Радина Величкова
  • 4х400 метра - Лиляна Георгиева, Кристина Борукова, Дева-Мария Драгиева, Росина Николова

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Лека атлетика Тихомир Иванов Божидар Саръбоюков Радина Величкова Лъчезар Вълчев Христо Илиев
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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