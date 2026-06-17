Плащайте и ще получите VIP ескорт: САЩ планират нова транзитна схема през Ормузкия проток

Администрацията на Доналд Тръмп обмисля начини да убеди петролните танкери да възобновят транзита си през Ормузкия проток след споразумението с Иран за мир, съобщи Politico, позовавайки се на три източника, запознати със ситуацията. През уикенда президентът на САЩ, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и иранските преговарящи се споразумяха за меморандум за разбирателство като прелюдия към официално прекратяване на войната. Сделката трябва да бъде подписана в Женева на 19 юни, петък.

Изтеклата версия на меморандума съдържа 14 разпоредби, които включват отварянето на пролива от страна на Техеран, прекратяването на военноморската блокада на САЩ срещу Иран и потенциално финансиране в размер на поне 300 милиарда долара „за възстановяването и икономическото развитие" на Ислямската република. В замяна иранците трябва да се съгласят да не разработват повече ядрената си програма, но това ще е обект на отделно споразумение.

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Все още корабите не искат да минават през Ормуз

Само че убеждаването на корабните оператори да преминават през Ормузкия проток може да забави отварянето му. Застрахователните компании понастоящем не покриват никакви загуби, понесени там. Досегашните дискусии са се съсредоточили върху начини да се убедят застрахователните компании да предлагат покритие за преминаване през тесния воден път, съобщи Politico за вътрешните дискусии, които се провеждат по инициатива на Тръмп и шефа на кабинета на Белия дом Сюзи Уайлс.

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„Президентът и Сюзи им дават изрични указания да намерят решение“, казва пред изданието запознат източник. „С малки изключения всеки транзит (през Ормуз) нарушава застрахователните полици. И така, какво може да се направи, за да се подтикнат застрахователите да започнат отново да сключват застраховки?“.

Система за ескорт

Една от разглежданите възможности е система за ескорт от американския флот срещу заплащане.

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„Говори се за ускорено преминаване с ескорт срещу заплащане към САЩ – нещо като поставяне на VIP пропуск на кораба ви“, казва друг източник, запознат с дискусиите. „Идеята е, че може да има такса за ускорено пропускане, може би с военен ескорт".

Бивш служител на администрацията на Тръмп посочва, че дискусията за таксата за танкерите е преговорна тактика, докато президентът на Щатите е във Франция за срещата на Г-7. Той посочва, че идеята е „изцяло насочена към създаване на пространство за Франция, Великобритания и други държави да се включат в Персийския залив, да поемат отговорност за морската безопасност и сигурност и да създадат допълнителен възпиращ фактор за иранците, които се опитват да се откажат от споразумението и да използват Ормуз като средство за дългосрочен рекет".

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