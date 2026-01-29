Странно: Карим Бензема се оттегли от отбора си в Саудитска Арабия

Бившият нападател на Реал Мадрид Карим Бензема е отстранен от Ал Итихад до второ нареждане, след като не беше доволен от предложението за удължаване на договора му, направено в сряда, 28 януари, от директора на футболната лига на Саудитска Арабия Майкъл Еменало. Според „Foot Mercato“, 38-годишният футболист се е оттеглил от отбора. Ръководителите на клуба са безсилни, защото лигата е негов работодател.

Карим Бензема не е харесал предложението за нов договор

Договорът на Бензема изтича през юни 2026 г. Ал Итихад му обещаваше да го удължи от миналото лято, но първата оферта пристигна само пет дни преди затварянето на трансферния прозорец. От лагера на нападателя са определи предложението като обидно и неуважително. Според тях това е все едно Бензема да играе безплатно за Ал Итихад. Това е голям удар за отбора на Серхио Консейсао, който губи капитана си и движещата сила, която стои зад спечелването на купата и дубъла от миналия сезон.

Бензема изглеждаше доволен от живота в Саудитска Арабия

Преди месец и половина самият Бензема заяви, че е на правилното място и е част от проекта. Така той показа желание да удължи престоя си в Саудитска Арабия. Най-вероятно французинът ще пропусне срещата с Ал Наджма на 1 февруари. А сблъсъкът с Ал-Насър, клубът на Кристиано Роналдо, ще се проведе на 6 февруари. Естествено, веднага се заговори за завръщане на Карим Бензема в Европа. Най-големи са спекулациите за завръщане в Реал Мадрид.

