Световен и европейски шампион слага край на кариерата си

Според информациите Силва има частично разкъсана кръстна връзка на лявото коляно и ще трябва да се подложи на операция. През януари 2024-та халфът ще навърши 38 години и той не вижда смисъл да продължава кариерата при положение, че ще трябва да се възстановява дълго, а след това ще му е необходимо дълго време за подготовка, което означава, че той ще пропусне целия предстоящ сезон с Реал Сосиедад. Поради тази причина Силва е решил да „окачи обувките на пирона“.

🚨 David Silva is seriously considering retiring after suffering a torn anterior cruciate ligament in his left leg at the age of 37! 😫



