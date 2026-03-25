Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тежък удар по Арсенал – звезда на „топчиите“ пропуска част от най-важните мачове до края на сезона

25 март 2026, 11:46 часа 369 прочитания 0 коментара

Офанзивният футболист на Арсенал Еберечи Езе ще пропусне следващите няколко седмици заради проблем в прасеца, съобщава Sky Sports. Дошлият от Кристъл Палас английски национал пропусна загубата от Манчестър Сити с 0:2 във финала на Карабао Къп миналата неделя, след като пострада в реванша от осминафиналите на Шампионска лига с Байер Леверкузен, в който се разписа при успеха с 2:0 на „Емиратс“.

Еберечи Езе е с контузия в прасеца

Има надежда все пак, че Езе, след преминатите скенери, ще бъде по-скоро отново на линия от прогнозираните 4-6 седмици. Лидерът във Висшата лига Арсенал все още преследва требъл, като е на четвъртфиналите в ШЛ и ФА Къп.

Ако предположенията за периода на отсъствие на Езе се потвърдят, то той няма да играе в серия от пет мача в трите турнира, включително и при гостуването на претендента за титлата Сити на 19 април.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров Отговорен редактор
Шампионска лига Арсенал Висша лига ФА Къп Еберечи Езе
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес