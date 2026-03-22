Ман Сити отказа Арсенал от първия трофей за 2026 година!

Два гола с глава през второто полувреме на 21-годишния Нико О'Райли решиха битката за първия трофей за сезона в английския футбол, след като Манчестър Сити победи Арсенал с 2:0 във финала за Купата на лигата на Англия "Карабао къп". Арсенал, убедителен лидер във Висшата лига и основен кандидат за титлата, не успя да се справи с мотивирания състав на Сити, който успя да спечели Купата на лигата за девети път.

Нико О'Райли отказа Арсенал и изведе Сити до Карабао Къп

Още в седмата минута Арсенал можеше да открие резултата. Кай Хаверц бе изведен на стрелкова позиция в наказателното поле, но Джеймс Трафорд спаси. Последваха нови два опита за отбелязване на гол от Букайо Сака, но и в двата случая Трафорд отново успя да се намеси, за да предотврати гол във вратата си.

Още: Бивш съперник във Висшата лига, а не Реал Мадрид, е най-големият кошмар на Пеп Гуардиола

След нулево първо полувреме, Сити вдигна темпото след почивката и О'Райли се възползва от грешка на вратаря на Арсенал Кепа Арисабалага, за да отбележи с глава след час игра. Четири минути по-късно О'Райли направи резултата 2:0, след като засече отново с глава центриране на Матеуш Нунеш. Арсенал тръгна в атака в края и удари гредата, чрез Габриел Жезус, но не успя да стигне поне до попадение и загуби първата битка за трофей този сезон.

Още: Италиански гранд атакува футболист на Манчестър Сити