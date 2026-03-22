Правителството на Гюров:

Ман Сити отказа Арсенал от първия трофей за 2026 година!

22 март 2026, 21:08 часа 921 прочитания 0 коментара
Два гола с глава през второто полувреме на 21-годишния Нико О'Райли решиха битката за първия трофей за сезона в английския футбол, след като Манчестър Сити победи Арсенал с 2:0 във финала за Купата на лигата на Англия "Карабао къп". Арсенал, убедителен лидер във Висшата лига и основен кандидат за титлата, не успя да се справи с мотивирания състав на Сити, който успя да спечели Купата на лигата за девети път. 

Още в седмата минута Арсенал можеше да открие резултата. Кай Хаверц бе изведен на стрелкова позиция в наказателното поле, но Джеймс Трафорд спаси. Последваха нови два опита за отбелязване на гол от Букайо Сака, но и в двата случая Трафорд отново успя да се намеси, за да предотврати гол във вратата си.

Още: Бивш съперник във Висшата лига, а не Реал Мадрид, е най-големият кошмар на Пеп Гуардиола

След нулево първо полувреме, Сити вдигна темпото след почивката и О'Райли се възползва от грешка на вратаря на Арсенал Кепа Арисабалага, за да отбележи с глава след час игра. Четири минути по-късно О'Райли направи резултата 2:0, след като засече отново с глава центриране на Матеуш Нунеш. Арсенал тръгна в атака в края и удари гредата, чрез Габриел Жезус, но не успя да стигне поне до попадение и загуби първата битка за трофей този сезон.

Още: Италиански гранд атакува футболист на Манчестър Сити

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Манчестър Сити Арсенал Купата на Лигата Карабао Къп
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес