17-годишна българка грабна европейската титла с феноменален рекорд и е №1 в света

Талантливата българска състезателка Виктория Ангелова стана шампионка на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия. 17-годишната атлетка затвърди статута си на основна фаворитка и грабна златото в дисциплината. Тя го направи с нов личен резултат от 13.98 метра. По този начин възпитаничката на Георги Помашки подобри най-доброто постижение на турнира и излезе на върха както в европейската, така и в световната ранглиста за сезона под 18 и под 20 години. Ейлул Дьонмес от Турция завърши втора с 13.45 метра, а испанката Гифт Окунробо грабна бронзовото отличие с 13.23 метра.

Европейска титла и рекорд за Виктория Ангелова в Риети

Българката започна надпреварата с фаул, след което записа 12.87 метра и излезе на третата позиция. В третия си опит Ангелова пое лидерството с нов личен рекорд от 13.57 метра, като по този начин подобри собственото си постижение на върха на европейската ранглиста за сезона. След това тя избухна с още по-добър скок - 13.67 метра, които я изстреляха на първото място в света. Шоуто на Ангелова не приключи тук. В петия си скок тя записа невероятните 13.98 метра, като по този начин влетя в Топ 10 на вечната българска ранглиста. При последния си скок българката, която се подготвя в Гърция, записа фаул.

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6-о място за Михаил Русинов на копие

Докато течеше надпреварата на троен скок, се провеждаше и състезанието по хвърляне на копие за юноши. Там българският талант Михаил Русинов завърши на престижната 6-а позиция. 16-годишният атлет регистрира отличен първи опит от 67.18 метра. В крайна сметка това остана най-добрият му резултат, като в единственото му друго успешно хвърляне той приземи копието на 64.72 метра. Джере Мурто се окичи със златото в сектора с нов най-добър резултат в света за сезона - 80.41 метра.

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