Градушка удари сатовчанското село Плетена

Градушка е ударила удари сатовчанското село Плетена в неделния следобед. Новината съобщи Българската национална телевизия (БНТ). Стана сяно, че градушката е била с размерите на яйце. Бурята в населеното място е започнала с дъжд около 17.00 часа, но впоследствие е паднала и градушка. Нанесени са щети на коли, покриви на къщи и земеделската продукция в селото, според информация на националната телевизия.

Последните случаи на градушка

В първия ден на месец юли мощна буря удари столицата. Най-сериозно засегнати от бурята бяха южните и централните квартали на София, където ледените късове и огромното количество вода затрудниха сериозно автомобилното движение и градския транспорт. Имаше данни и за две паднали дървета в градинката "Кристал". ОЩЕ: „Само от хола събрах четири кофи градушка“: Страховита буря в Словения (ВИДЕО)

В София първоначално бяха регистрирани 11 л/кв.м. валежи, но и градушка. Размерът на градушката в столицата беше 7 мм, а в Благоевград - 2 мм.

Междувременно Meteo Balkans споделиха кадри от градушка от друго място в Югозападна България, а именно Дупница, област Кюстендил.

През юни интензивен дъжд, придружен със слаба градушка, падна над Лом. Около 30 минути валя тогава над Лом. Вследствие на това има наводнени улици в ниската част на града. ОЩЕ: Брутална буря удари София. Колко дъжд падна? (ВИДЕО)