Заради подкуп: НАП наказва двама свои служители

Националната агенция за приходите (НАП) е образувала дисциплинарно производство и ще отстрани временно от длъжност двамата си служители, задържани по подозрение за поискан и получен подкуп при проверка на търговски обект в Черноморец. Това съобщи на брифинг в Бургас директорът на дирекция „Комуникации“ в Централното управление на НАП Анна Митова, предаде БТА.

За какво става въпрос?

По данни на агенцията вчера около 14:30 ч. в Районното управление в Созопол е постъпил сигнал от управител на минимаркет в Черноморец. Според него двама служители на НАП, извършили проверка в обекта, поискали 300 евро, за да съставят акт само за едно от установените нарушения, вместо за всички. След предаването на сумата двамата са били задържани от полицията.

НАП е непримирима към прояви на корупция

Митова заяви, че ръководството на НАП е непримиримо към всякакви прояви на корупция и оказва пълно съдействие на прокуратурата и разследващите органи.

Тя посочи, че агенцията ще отличи гражданина, подал сигнала на телефон 112.

"Разчитаме на гражданите да подават сигнали при съмнения за корупция. Това е правилният начин да се противодейства на подобни случаи", заяви Митова.

По думите ѝ в НАП работят около 8 хил. служители и не бива действията на един или двама души да бъдат основание за оценка на работата на цялата администрация. ОЩЕ: Задържаха двама данъчни, поискали подкуп от собственик на магазин на морето