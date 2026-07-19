Най-важните новини за деня: 19 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 19 юли 2026 г.

"ВОЙНАТА СЪС САЩ НЕ БЕШЕ МОЕ РЕШЕНИЕ: ДИПЛОМАТ №1 НА ИРАН ЗА ПРОВАЛА И СМЪРТТА НА ХАМЕНЕЙ

"Войната не беше мое решение, а на противниковата страна", каза иранският външен министър Абас Арагчи в интервю с режисьора на документални филми Джавад Могоуей, известен като близък до консервативната фракция на власт. Ирансксият външен министър отхвърли идеята, че преговорите с Вашингтон са причинили войната, предаде френският вестник Le Monde. Според него Съединените щати са избрали конфронтация, след като са осъзнали, че не могат да постигнат пълно спиране на обогатяването на уран чрез преговори, искане, което Техеран е сметнал за „незаконно“.

"НЕЛЕПИ СА": БОРИСОВ ГОВОРИ ЗА ГАФ ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА (ВИДЕО)

"Нелепи са и това е поредният им гаф. Излагат ни, защото реакциите в Европа са видни, а и самите хора от "Прогресивна България" не знаят как да го обяснят това. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите във връзка с казуса с Декларацията от Киев. Припомняме, че първоначално Радев обяви, че страната ни няма да я подписва, а впоследствие излезе информация, че сме я подкрепили, но външният министър отрече да я е подписвала.

ШИШКОВ РАЗФОРМИРОВА ЦЯЛАТА ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" В МРРБ

Регионалният министър Иван Шишков ще разформирова цялата дирекция “Обществени поръчки” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Дирекцията няма да съществува повече, а функциите ѝ ще бъдат поети от дирекция “Правна”, предаде БНР, цитирайки в. "Сега". По данни на в. "Сега" общо 39 щата се съкращават в регионалното министерство, като това съставлява 6% от щатната численост на персонала. Промените в правилника на МРРБ са мотивирани с нуждата от по-добро регламентиране на дейностите на отделни дирекции, както и със заложеното 10% намаляване на разходите за персонал в проектобюджет 2026.

АТАНАС ПЕКАНОВ НЕ ВИЖДА СКАНДАЛ В ПОЗИЦИЯТА НА МВНР ЗА "КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ"

"Няма скандал - България помага на Украйна с каквото може, но тъй като сега държавата няма възможност, правителството на Румен Радев не може да помогне на украинската държава финансово и с военна помощ. Трябва да се спре бруталната и идиотска война на Русия срещу Украйна". Това заяви вицепремиерът в правителството на Румен Радев - Атанас Пеканов пред БНТ.

РУСИЯ НАПРЕДВА УДАРНО В УКРАЙНА - НО В ДУГА ВСЕЛЕНА. В НАШАТА ГУБИ КИЛОМЕТРИ ВСЕКИ ДЕН: ПРЕСЕН ПРИМЕР ОТ НОВОПАВЛОВКА(ОБЗОР - ВИДЕО)

Ръководството на руската армия, а оттам и диктаторът Владимир Путин, продължава да живее в паралелна реалност, що се отнася до "успехите" на бойното поле в Украйна. На 18 юли началникът на Генералния щаб генерал Валерий Герасимов отново преувеличи напредъка в Донецка област, защото редица от твърденията му не се потвърждават от никакви налични доказателства. Герасимов проведе инсценирана инспекция в щаба на Западната група войски и изнесе реч, в която представи оценка на руските напредъци в няколко района на бойното поле между направленията Купянск и Покровск. Всъщност тя няма общо с реалната обстановка на бойното поле.

КРИМ Е НА УКРАЙНА: МИНИСТЪР НА РАДЕВ СЕ ОБЪРНА СРЕЩУ НЕГО ПО ЕДИН ОТ ГОЛЕМИТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ СПОРОВЕ

Външният министър Велислава Петрова-Чамова внесе яснота по един от големите геополитически и външнополитически спорове - чий е Крим? Тя се затрудни на въпроса на водещата на Нова телевизия Лора Инджова - чий е Крим? Тя обясни първо, че ако не се говори за нарушение на международното право - Крим е на Украйна, но ако се говори за нарушение на международното право - на Русия. Първият отговор обаче е пряко противоположен на твърденията на премиера и бивш президент Румен Радев, че Крим е руски, който като държавен глава твърдеше точно това.

"НИЩО НЕ СМЕ ПОДПИСВАЛИ, СЪЗДАВА СЕ ИЗКУСТВЕНА КРИЗА": ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР ОБЯСНИ КИЕВСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ И НАМЕКНА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СЕ ВЪРНЕ, АКО ЖЕЛАЕ

"Има опит да се създаде усещане за криза в ситуация, в която такава няма. В Киев никой нищо не е подписвал. За "Коалицията на желаещите" не е поеман какъвто и да било ангажимент за участие на България. Смисълът на тази коалиция е след евентуално подписване на споразумение с Русия за край на войната". Това заяви външният министър Велислава Петрова-Чамова пред Нова телевизия.

БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ ПО КИЕВ: РУСИЯ УБИВЕА УКРАИНЦИ В ДОМОВЕТЕ ИМ, УКРАЙНА ОТВРЪЩА С ГОРЯЩИ НЕФТОБАЗИ(ВИДЕО)

В нощта на неделя, 18 срещу 19 юли, в Киев и няколко други украински региона беше обявена тревога за въздушно нападение поради заплаха от руски ракетни удари, а в столицата се чуха множество експлозии, съобщиха Военновъздушните сили и кметът на града Виталий Кличко. Впоследствие стана ясно, че руските сили са ударили столицата с балистични ракети. Местните власти съобщиха поне за една жертва и за още 13 ранени.

ЩЕ СЕ ИЗКЪПЕ ЛИ МЕСИ ОТНОВО ЯМАЛ? ХАОС СРЕЩУ КОНТРОЛ ВЪВ ФИНАЛА НА МОНДИАЛ | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

Ще изкъпе ли Лионел Меси отново Ламин Ямал, както го направи преди точно 19 години? Ако сте фенове на футбола, няма как да не сте попадали на емблематичния кадър, на който младият Меси държи Ямал като бебе. Сега двамата отново си уредиха среща, но на далеч по-ценна сцена - финал на световно първенство. А битката за световната титла противопоставя хаос и емоция срещу структура и хладнокръвие: мнение, около което се обединиха анализаторите в последния епизод на "Точно попадение".