Трансферен трус на Острова: Юнайтед аут, три английски гранда се борят за бивш лидер на Милан

Футболистът на Нюкасъл и бивш капитан на Милан Сандро Тонали е едно от най-желаните имена във Висшата лига. Летният трансферен прозорец отваря след броени дни, а войната за подписа на италианеца се води между няколко отбора. Манчестър Юнайтед отпада от сметките, тъй като Тонали е прекалено скъп, но към Манчестър Сити и Арсенал се присъединява Тотнъм. Новият мениджър на “шпорите“ лично е поискал да има полузащитника в състава си.

Сандро Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед беше един от фаворитите за подписа на Сандро Тонали. “Олд Трафорд“ изглеждаше като перфектната дестинация за него. “Червените дяволи“ ще играят в Шампионска лига, а липсата на класа в халфовата линия му гарантираше титулярно място. Но според италианския журналист Фабрицио Романо, от клуба са сметнали, че привличането на италианеца ще излезе прекалено скъпо и са се отказали от трансфера. “Червените дяволи“ са искали да вземат както Тонали, така и левия бек Люис Хол, но са преценили, че 140-150 милиона евро за двамата е много.

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Тотнъм влиза в борбата за подписа Тонали

Но други клубове от Висшата лига явно не смятат така, тъй като Арсенал и Манчестър Сити остават в борбата за подписа на Сандро Тонали. Отново по информация на Романо, към тях се присъединява и Тотнъм. Новият мениджър Роберто де Дзерби лично го иска в състава си. “Шпорите“ се спасиха от изпадане във второто ниво на английския футбол в последния кръг на първенството и изглеждат като последния избор, който италианецът би направил.

Тонали едва ли би предпочел Тотнъм пред Ман Сити и Арсенал

Но те имат нещо, което Ман Сити и Арсенал не могат да гарантират – титулярно място в състава, запазено за ново лятно попълнение. Както при “гражданите“, така и при “артилеристите“ Тонали ще трябва да се бори за мястото си, но пък в Тотнъм няма Шампионска лига, нито гаранция за класиране в Европа през следващия сезон. Сандро Тонали изигра 53 мача за Нюкасъл във всички турнири през миналия сезон, като вкара 3 гола и даде 7 асистенции. Договорът му със “свраките“ е до 2028 г., а спорред специализирания сайт “transfermarkt“ е оценен на 80 милиона евро.

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