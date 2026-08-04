Задействаха системата BG-ALERT заради жегата в Монтана

В Монтана задействаха системата BG-ALERT заради жегата. Предупреждението е подадено от областния управител Иван Каменов.
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От Областната администрация в Монтана информираха по-рано, че системата за ранно предупреждение BG-ALERT ще бъде задействана заради високите температури днес. В 18:00 часа термометрите показваха 37 градуса, според данните на НИМХ.
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