Алвеша: Не излизаме като обречени срещу Панатинайкос, ще опитаме да се надиграваме

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров е оптимист преди гостуването на Панатинайкос от Атина в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата в гръцката столица е утре от 21:30 часа. Реваншът между двата тима е насрочен за следващата седмица като ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

„Искам да видя агресия“

„Мачът с Търнава е забравен, вече се концентрираме за Панатинайкос. Отборът е концентриран, подготвен. Отиваме да направим един добър мач с който да се гордеем. Искам да видя агресия, искам да се опитаме да се надиграваме“.

„Знаем каква класа е отборът, който ни чака. Но ние със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем до къде сме стигнали с развитието си. Сигурен съм, че ще направим добър мач“, заяви Александров.

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