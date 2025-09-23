Третодивизионен тим игра като равен с равен с Челси, но "сините" минаха между капките

Английският гранд Челси се затрудни сериозно срещу третодивизионния Линкълн, но все пак успя да постигне победа с 2:1 като гост в среща от 1/16-финалите на Карабао Къп. Домакините поведоха в резултата през първата част, но допуснаха обрат през второто полувреме, когато Джордж Тайрик и Факундо Буонаноте вкараха за "сините" от Лондон. Така възпитаниците на Енцо Мареска се класираха за осминафиналите на турнира.

Челси се затрудни с Линкълн, но продължава напред в Купата на Лигата

Линкълн изненада именития си съперник с вдъхновена и организирана игра, а силното представяне на домакините се отплати в края на полувремето, когато Стрийт откри. След почивката Челси стигна до пълен обрат в рамките на само две минути. Тайрик изравни в 48-ата минута, а малко след това и Буонаноте вкара първия си гол с фланелката на столичани.

Два клуба от Висшата лига отпаднаха от Карабао Къп

До края Челси успя да удържи преднината си, макар и да не бе убедителен с играта си. Освен "сините", напред в турнира продължават и отборите на Фулъм, Уулвърхямптън, Уикъмб, Рексъм, Кардиф, Брайтън и Ливърпул, който пак се измъкна с късен гол на Екитике, последван от чутовна глупост от нападателя на "червените". Иначе два клуба от Висшата лига - Евертън и Бърнли, отпаднаха от турнира.