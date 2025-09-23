Исак и Екитике продължиха победната серия на Ливърпул, но Юго направи чутовна глупост (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

23 септември 2025, 23:54 часа 610 прочитания 0 коментара
Английският шампион Ливърпул успя да победи Саутхямптън с 2:1 като домакин в среща от 1/16-финалите на Карабао Къп - седми пореден успех във всички турнири за "червените". Попаденията за мърсисайдци отбелязаха Александър Исак и Юго Екитике, които получиха по едно полувреме на терена от Арне Слот, докато Федерико Киеза се отчете с две асистенции. Екитике обаче направи и огромна глупост след победния си гол - свали фланелката си, въпреки че вече имаше жълт картон, заради което бе изгонен и ще изтърпи наказание. Слот получи и още една неприятна новина - новото попълнение Джовани Леони получи контузия.

Ливърпул отстрани Саутхямптън от Карабао Къп

Арне Слот извърши куп ротации в стартовия състав, като осигури дебют на новото попълнение Джовани Леони, а рекордната покупка Александър Исак също стартира на върха на атаката. Още в първата минута Джо Гомес отне в половината на Саутхямптън, а Къртис Джоунс заложи удобно топката за Исак, който стреля от изгодна позиция, но Алекс МакКарти спаси. След това обаче Саутхямптън взе инициативата и на два пъти тества рефлекса на Гиорги Мамардашвили.

Юго Екитике

Скритият герой за Ливърпул - Федерико Киеза с две асистенции

В следващите минути и двата тима имаха трудности в организирането на играта си. Ливърпул създаде добър шанс за гол чрез Александър Исак, който задържа топката в наказателното поле и я заложи за Федерико Киеза, а той изстреля много мощен удар, но в обсега на МакКарти. По-късно пък Джо Гомес едва не си вкара автогол в опит да пресече центриране на Саутхямптън. 

В края на полувремето Саутхямптън изпусна невероятен шанс за гол и веднага бе наказан. Армстронг уцели греда, а след това Шенца не успя да вкара на празна врата, стреляйки с глава покрай страничния стълб. Секунди по-късно МакКарти сбърка фатално пред собствената си врата, подарявайки топката на Киеза, който пък веднага намери Исак, а шведът вкара първия си гол с фланелката на Ливърпул.

Александър Исак

Уатару Ендо с фатална грешка, а Джовани Леони се контузи

На почивката Слот извади голмайстора Исак и осигури 45 минути и за другия нападател на отбора - Юго Екитике. В 61-ата минута Екитике подаде технично към Киеза, който вкара във вратата на "светците", но бе в положение на засада. В 76-ата минута Саутхямптън изравни след фатална грешка от Уатару Ендо. След центриране от корнер японецът действа дезориентирано във въздуха и поднесе топката на тепсия за Куарши, който подаде към Чарлз, а той вкара за 1:1.

Екитике вкара победен гол и си изкара абсурден червен картон

Минута по-късно Екитике имаше добър шанс да вкара, но удар с глава премина встрани от целта. В 81-ата минута новото попълнение Джовани Леони получи контузия и бе принудително заменен от Милош Керкез. В 85-ата минута Ливърпул отново излезе напред в резултата. Федерико Киеза даде втората си асистенция в мача, за да осигури на Юго Екитике лесен гол на празна врата. Нападателят на Ливърпул обаче направи огромна глупост след гола - съблече фланелката си, въпреки че вече имаше жълт картон, а главният съдия го изгони.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Ливърпул Саутхямптън Карабао Къп
