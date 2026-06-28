ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 28.06.2026

Днешният ден е изпълнен със спортни събития. Най-голям интерес продължава да генерира Световното първенство по футбол. Феновете на останалите спортове обаче също ще има какво да гледат по телевизията. Привържениците на волейбола ще могат да наблюдават на живо изявите на националния отбор на България в мача срещу Украйна в Лигата на нациите. Днес предстои и старта на Никола Цолов в Гран При на Австрия във Формула 2.

Какво може да гледате по телевизията днес:

09:40 Формула 3: Гран при на Австрия, Диема спорт 3

11:10 Формула 2: Гран при на Австрия, Диема спорт 3

11:30 Автомобилизъм: 24 часа на Спа, БНТ 3

12:00 Мото 3: Гран при на Нидерландия, МАХ Спорт 2

13:00 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 4

13:15 Мото 2: Гран при на Нидерландия, МАХ Спорт 2

14:00 Волейбол: България – Украйна, Лига на нациите, МАХ One

14:00 Рали: Световен шампионат МАХ Спорт 1

14:30 Колоездене: Национално първенство на Испания, общ старт, мъже Евроспорт 1

15:00 Мото GP: Гран при на Нидерландия, МАХ Спорт 2

15:00 Мотокрос: Световен шампионат в Португалия, MX2, Евроспорт 2

15:30 Модерен петобой: Световна купа, БНТ 3

16:00 Формула 1: Гран при на Австрия, Диема спорт 3

16:00 Мотокрос: Световен шампионат в Португалия, MXGP, Евроспорт 2

16:15 Колоездене: Национално първенство на Франция, общ старт, мъже, Евроспорт 1

17:15 Автомобилизъм: 24 часа на Спа, БНТ 3

18:00 Волейбол: Франция – Япония, Лига на нациите, МАХ Спорт 2

18:00 Мотокрос: Световен шампионат в Португалия, MX2, Евроспорт 2

19:00 Мотокрос: Световен шампионат в Португалия, MXGP, Евроспорт 2

21:00 Волейбол: Полша – Аржентина, Лига на нациите, МАХ Спорт 2

21:00 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип, Евроспорт 2

21:30 Волейбол: Словения – Италия, Лига на нациите, МАХ Спорт 3

22:00 Футбол: ЮАР – Канада, Мондиал;26, БНТ/БНТ 3

22:30 Наскар: Състезание в Сонома, МАХ Спорт 1