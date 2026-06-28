Тапите към Гърция са умишлени? Сигнал, че "някой си прави експерименти и ни баламосва нарочно"

Няма причина за задръстванията към Гърция, а някой си прави експерименти с психическото състояние на огромни маси хора. Такова мнение изрази в социалните мрежи художникът, музикант и дизайнер Елена Каменарова.

"Задръстването в Кресна в посока Гърция започна преди 15 минути. Без никаква причина. Просто една кола е спряла, зад нея тир, и вече дефилето е с "тапа". В последните 10 дни ми се наложи 5-6 пъти да минем през дефилето, от които 2 пъти "участвахме" в задръстването. А 2 пъти отделно виждам как се случва. Кога ще се усетят всички пътуващи, че ни баламосват и се прави нарочно?", пита тя.

По думите й когато си в края на опашката, на 10-20-30 км от нейното начало, нямаш отговор, но си спомняш новините в близките дни "тапи заради трафика". "Как може да се образува "тапа" заради трафик? Трябва да има причина. Понякога си намират, а два пъти виждам, че няма причина за задръстването", коментира още Каменарова.

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"Вчера имаше паднал валяк. Да кажем, че наистина са били нужни 2 часа на кран да дойде и отмести валяка от едното платно, но защо не се правеше придвижване на двете платна чрез режим на пропускане? И защо още 3 часа след премахване на причината ние все още НЕ ПОМРЪДВАХМЕ?

Осъзнайте се, събудете се, изтрезнейте! Някой си прави експерименти с психическото състояние на огромни маси, както и а физическото. В тези задръствания попадат възрастни хора, малки деца, бебета, бременни, и това е терор. Няма причина за задръстванията! Видях го два пъти с очите си!", категорична е Каменарова.

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