Крайно класиране в груповата фаза на Световното първенство 2026 (ОБНОВЕНА)

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде историческо по много причини. Една от тях е рекордният брой участници - цели 48. Съответно групите също ще бъдат най-многобройни в историята на световните първенства - 12. Освен това, за пръв път освен всички отбори, завършили на първо и второ място в групата си, осемте най-добри тима, завършили на трето място, също ще намерят мястото си на елиминациите. Това означава, че дори 1 победа в груповата фаза почти със сигурност ще осигурява класиране за елиминациите.

Мондиал 2026 започна на 11 юни с мач между домакина Мексико и ЮАР. А в тази статия ще можете да следите класирането груповата фаза.

Класиране в груповата фаза на Мондиал 2026

Група А

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Мексико 3 3 0 0 6:0 9 2 Южна Африка 3 1 1 1 2:3 4 3 Южна Корея 3 1 0 2 2:3 3 4 Чехия 3 0 1 2 2:6 1

Група B

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Швейцария 3 2 1 0 7:3 7 2 Канада 3 1 1 1 8:3 4 3 Босна и Херцеговина 3 1 1 1 5:6 4 4 Катар 3 0 1 2 2:10 1

Група C

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Бразилия 3 2 1 0 7:1 7 2 Мароко 3 2 1 0 6:3 7 3 Шотландия 3 1 0 2 1:4 3 4 Хаити 3 0 0 3 2:8 0

Група D

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 САЩ 3 2 0 1 8:4 6 2 Австралия 3 1 1 1 2:2 4 3 Парагвай 3 1 1 1 2:4 4 4 Турция 3 1 0 2 3:5 3

Група E

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Германия 3 2 0 1 10:4 6 2 Кот д'Ивоар 3 2 0 1 4:2 6 3 Еквадор 3 1 1 1 2:2 4 4 Кюрасао 3 0 1 2 1:9 1

Група F

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Нидерландия 3 2 1 0 10:4 7 2 Япония 3 1 2 0 7:3 5 3 Швеция 3 1 1 1 7:7 4 4 Тунис 3 0 0 3 2:12 0

Група G

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Белгия 3 1 2 0 6:2 5 2 Египет 3 1 2 0 5:3 5 3 Иран 3 0 3 0 3:3 3 4 Нова Зеландия 3 0 1 2 4:10 1

Група H

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Испания 3 2 1 0 5:0 7 2 Кабо Верде 3 0 3 0 2:2 3 3 Уругвай 3 0 2 1 3:4 2 4 Саудитска Арабия 3 0 2 1 1:5 2

Група I

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Франция 3 3 0 0 10:2 9 2 Норвегия 3 2 0 1 8:7 6 3 Сенегал 3 1 0 2 8:6 3 4 Ирак 3 0 0 3 1:12 0

Група J

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Аржентина 3 3 0 0 8:1 9 2 Австрия 3 1 1 1 6:6 4 3 Алжир 3 1 1 1 5:7 4 4 Йордания 3 0 0 3 3:8 0

Група K

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Колумбия 3 2 1 0 4:1 7 2 Португалия 3 1 2 0 6:1 5 3 ДР Конго 3 1 1 1 4:3 4 4 Узбекистан 3 0 0 3 2:11 0

Група L