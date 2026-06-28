ООН: Земетресенията във Венецуела са нанесли щети за $6,7 млрд.

Организацията на обединените нации (ООН) оцени физическите щети от трусовете във Венецуела на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от БВП на Венецуела. "Най-малко 6,76 милиона души може да са пряко засегнати от разрушителните земни трусове, разтърсили Венецуела на 24 юни", отбеляза Международната организация по миграцията, структура към Обединените нации. "Потенциалният ефект от това може да е хуманитарна катастрофа", гласи още становището й.

В същото време броят на жертвите от разрушителните земетресения във Венецуела достигна 1430, а други 3200 души са ранени. Десетки хиляди хора са обявени за изчезнали, като според ООН техният брой е над 50 000.

"Най-катастрофалното събитие, което Венецуела е преживявала"

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В страната расте общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти, а временният президент Делси Родригес благодари на държавите, притекли се на помощ. 21 държави изпращат екипи за търсене и спасяване на оцелели. Десетки страни от целия свят изпратиха провизии, военни, които да помагат в търсенето на оцелели под руините, хуманитарна помощ и други. Държавният департамент обяви, че Вашингтон ще предостави 150 милиона долара помощ на Каракас.

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На този фон агенция Ройтерс съобщи за ново земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер, ударило крайбрежието на щата Арагуа снощи, предаде БНР.

Председателят на Националното събрание на страната, Хорхе Родригес нарече земетресенията "най-катастрофалното събитие, което Венецуела е преживявала през последните 123 години." Според него в момента в приюти живеят близо 3142 семейства.

Лекари заявиха пред BBC, че още преди земетресението здравната система на Венецуела е изпитвала остър недостиг на лекарства и медицински консумативи.

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