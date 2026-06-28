Украински дронове подпалиха една от "любимите" си руски рафинерии (ВИДЕО)

Нефтопреработвателният завод в Славянск на Кубан - в Краснодарския край на Русия - е обхванат от пожар след украинска атака с дронове през нощта на 27 срещу 28 юни. Анализатор от руския опозиционен Telegram канал ASTRA геолокализира редицата видеа от нападението и установи въз основа на видеоклип, публикуван от мониторинговия канал Exilenova+, че пожарът е възникнал именно там - кадрите са заснети от улица „Школьная“, на разстояние от около 1,8 км от завода.

Местните власти също потвърдиха, че е имало атака срещу рафинерията.

Drones attacked the oil refinery in Slavyansk-on-Kuban, Russia. The extent of the damage has not yet been confirmed. #Russia pic.twitter.com/KfjypTabhN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2026

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Нефтопреработвателният завод вече е бил атакуван няколко пъти от Украйна

„Славянск-ЕКО“ ООО (нефтопреработвателният завод в Славянск) е един от най-големите независими нефтопреработвателни заводи в Русия. Компанията преработва суров нефт и произвежда бензин, DTF (дизелова фракция), мазут, SMT (морско гориво), вакуумен газьол и други нефтопродукти. Капацитетът на рафинерията е приблизително 4–5 милиона тона суровина годишно, което съставлява около 9% от обема на нефтопреработката в Южния федерален окръг. Рафинерията е основен износител на нефтопродукти през пристанищата на Черно море.

Украйна вече е нанасяла удари по нефтопреработвателния завод в Славянск няколко пъти.

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"Паднали отломки"

Пожарът в сега е бил предизвикан от "паднали отломки от безпилотен летателен апарат", твърди местният оперативен щаб. „Отломките са повредили и електропровод, както и са счупили прозорците на частна къща. Според предварителна информация няма пострадали“, съобщи екипът за реагиране при извънредни ситуации на Краснодарския край.

По-късно екипът посочи, че един човек е бил ранен в село Трудобеликовски - той е получил необходимата медицинска помощ, без да бъде хоспитализиран. В Трудобеликовски са били повредени и четири частни къщи.

Впоследствие се разбра, че има и една жертва в Краснодарския край в резултат на украинска нощна атака, по данни на местните власти. „В Славянск на Кубан няколко къщи бяха повредени в резултат на катастрофа на дрон. За съжаление, един човек загина. <..> В нефтопреработвателния завод в града също избухна пожар, а електропровод и газопровод бяха повредени“, заяви губернаторът на региона Вениамин Кондратиев.

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Руското министерство на отбраната съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са унищожили 213 дрона през нощта в областите Брянск, Воронеж, Калуга, Курск, Орел, Ростов, Рязан, Тамбов и Тула, Краснодарския край, Московска област, анексирания Крим, както и над водите на Азовско и Черно море.

Има данни и за атака срещу рафинерията в Ярославъл - в едноименната руска област, която не е посочена като място на нападения от военното министерство в Москва.

Атака и срещу Украйна

Двама души са ранени при руска нощна атака в Киев, посочва администрацията на Киевска област. Според ръководителя ѝ Тимур Ткаченко един човек е пострадал в квартал Дарницки на столицата, а в нежилищна сграда и на бензиностанция са избухнали пожари.

По-рано през нощта ръководителят на администрацията съобщи за атака с балистични ракети срещу Киев.

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*Заглавната снимка е илюстративна.