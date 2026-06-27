Украински изтребители МиГ-29 станаха жертва на Русия. Буданов каза колко пари дава Кремъл да станеш агент (ВИДЕО)

"В нощта на 27 юни 2026 г. е загубена връзка с изтребител МиГ-29 на Военновъздушните сили на Украйна, който е изпълнявал бойна мисия в Полтавска област. Потвърждаваме загубата на самолета, но пилотът успешно се е катапултирал, свързал се е с екипа за търсене и спасяване и е бил своевременно откаран в медицинско заведение за преглед и необходимата помощ. Причините и обстоятелствата се разследват". Това гласи официално съобщение на украинските ВВС в техния канал в Телеграм.
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Според руското военно министерство обаче това не е единственият МиГ-29, който украинците са изгубили за последното денонощие. Чрез изцяло подчинената на кремълската пропаганда руска държавна информационна агенция РИА Новости, която има забрана да излъчва в ЕС, бяха разпространени видеокадри от удар с реактивен дрон "Геран-4" (модификация на "Шахед"), с който на летище Вознесенск е унищожен украински МиГ-29. Друг МиГ-29 е бил ударен при презареждане с гориво в укрепен хангар - не е ясно какви точно щети е претърпял.
Ukrainian MiG-29 jet was destroyed at Voznesensk airfield (Mykolaiv region) by Russian Geran-4 seeker loitering munition.— Clash Report (@clashreport) June 27, 2026
Another MiG-29 was struck while refueling inside a hardened shelter — damage unclear.
A third MiG-29 was reportedly lost in Poltava region; the pilot… pic.twitter.com/2vhW7McQW4
Междувременно, началникът на украинската президентска канцелария генерал Кирило Буданов каза, че вербуването на агенти от Русия в Украйна е продиктувано почти изцяло от финансови фактори, а не от идеологически. Буданов, който беше ръководител на ГУР (Главното разузнавателно управление на Украйна), нарече целите на руските служби "хора за 300 долара" - защото толкова е стандартна цена да служиш на Путинова Русия, която предлагат руснаците.
Малко може да се направи, за да бъдат спрени", призна Буданов.
Ukraine's Budanov says Russia's recruitment of agents inside Ukraine is driven almost entirely by economics, not ideology — calling the targets "the $300 people."— Clash Report (@clashreport) June 27, 2026
The foundation is poverty. We called them the $300 people.
Standard recruitment price is $300.
There is little…
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