Войната в Украйна:

Украински изтребители МиГ-29 станаха жертва на Русия. Буданов каза колко пари дава Кремъл да станеш агент (ВИДЕО)

27 юни 2026, 21:17 часа 381 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Украински изтребители МиГ-29 станаха жертва на Русия. Буданов каза колко пари дава Кремъл да станеш агент (ВИДЕО)

"В нощта на 27 юни 2026 г. е загубена връзка с изтребител МиГ-29 на Военновъздушните сили на Украйна, който е изпълнявал бойна мисия в Полтавска област. Потвърждаваме загубата на самолета, но пилотът успешно се е катапултирал, свързал се е с екипа за търсене и спасяване и е бил своевременно откаран в медицинско заведение за преглед и необходимата помощ. Причините и обстоятелствата се разследват". Това гласи официално съобщение на украинските ВВС в техния канал в Телеграм.

Още: Украйна: Русия увеличава броя на изстреляните дронове "Шахед", прехващането им е все по-трудно

Според руското военно министерство обаче това не е единственият МиГ-29, който украинците са изгубили за последното денонощие. Чрез изцяло подчинената на кремълската пропаганда руска държавна информационна агенция РИА Новости, която има забрана да излъчва в ЕС, бяха разпространени видеокадри от удар с реактивен дрон "Геран-4" (модификация на "Шахед"), с който на летище Вознесенск е унищожен украински МиГ-29. Друг МиГ-29 е бил ударен при презареждане с гориво в укрепен хангар - не е ясно какви точно щети е претърпял.

Междувременно, началникът на украинската президентска канцелария генерал Кирило Буданов каза, че вербуването на агенти от Русия в Украйна е продиктувано почти изцяло от финансови фактори, а не от идеологически. Буданов, който беше ръководител на ГУР (Главното разузнавателно управление на Украйна), нарече целите на руските служби "хора за 300 долара" - защото толкова е стандартна цена да служиш на Путинова Русия, която предлагат руснаците.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Малко може да се направи, за да бъдат спрени", призна Буданов.

Още: За сваляне на руски дронове с реактивен двигател "Геран-4": Естония тества нов дрон-прехващач (ВИДЕО)

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
МиГ-29 руски агенти война Украйна Кирило Буданов удар с дрон Шахед
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес