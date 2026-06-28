Техническа грешка? Как пък тези на държавната софра един път не се объркаха в полза на гражданите, а не в своя изгода?

Как пък тези на държавната софра един път не се объркаха в полза на гражданите, а не в своя изгода? Това попита юристът и политик Методи Лалов, коментирайки твърдението на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, че техническа грешка е объркала бюджета на Висшия съдебен съвет, както и е вдигнала заплатите на два от енергийните регулатори в страната.

Грешките в бюджета вече са отстранени, съобщи пред БНТ Донев.

"Как "грешките" все бъркат в нашия джоб и пълнят търбусите на публичните служители? Надявам се моите съграждани да разберат, че ако не сме бдителни, ако не изискваме от политиците, независимо дали сме гласували за тях, или не, ако не отстояваме правата и интересите си, винаги ще бъдем крадени, лъгани и унижавани", категоричен е Лалов.

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"Техническите грешки"

Донев разясни, че в публикувания вариант на държавния бюджет са допуснати грешки, които увеличават с между 1000 и 2000 евро заплатите на шефовете на Агенцията за ядрено регулиране и на Комисията за енергийно и водно регулиране. В законът е записано, че те се приравняват на заплатата на председателя на Народното събрание, която е над 6500 евро.

"Това, което е забелязано като разлика във възнагражденията в момента е техническа грешка, която вече е отстранена", заяви финансовият министър.

Подобна е ситуацията и в бюджета на Висшия съдебен съвет, който е бил завишен с 53 млн. евро.

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"Това е една техническа грешка отново, която е допусната от ВСС. Тези 53 млн. са бюджет, който е трябвало да разпределят за съдилищата в страната, при това разнасяне на тези 53 млн. те са останали в бюджета на Висшия съдебен съвет. Грешката е отстранена", допълни отново той пред БНТ.

На изказването реагира бившият финансов министър Асен Василев. С пост във Фейсбук лидерът на ПП попита как "технически грешки" се допускат само за ВСС, КЕВР и АЯР, а не за майчинските и детските.