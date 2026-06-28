Разяждаща плътта бактерия настъпва по бреговете на Европа: Има ли я в България?

Настъпването на лятото и покачването на температурите на морската вода могат да създадат идеални условия за процъфтяване на определени бактерии.

Такъв е случаят разпространението на опасните бактерии от рода Vibrio, които обитават крайбрежни зони, където се срещат солени и сладки води. В Европа тази бактерия се среща все по-често, а най-притеснителното е, че можем да се натъкнем на нея и по българското Черноморие. При определени условия тя може да предизвика тежки инфекции, а в редки случаи и животозастрашаващи усложнения.

Какво е Vibrio?

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Vibrio е вид водна бактерия, която вирее в умерени и топли води с умерена соленост. Бактериите могат да причинят вибриоза при хора, които са в замърсени води или ядат замърсени морски продукти, пише Евронюз.

Някои бактерии от вида Vibrio могат да причинят сериозни инфекции. Въпреки че два щама (V. cholerae O1 и V. cholerae O139) са отговорни за холерата, повечето инфекции не са толкова тежки. Те включват хранителни инфекции, произтичащи от консумацията на сурови или недопечени миди, и тежки инфекции на кръвния поток, когато бактериите навлизат в тялото през порязвания или открити рани по кожата.

Какви са симптомите на инфекцията?

Симптомите варират значително в зависимост от пътя на предаване.

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Ако инфекцията е причинена от плуване в замърсени води, Vibrio може да причини ушни инфекции и кожни проблеми, когато влезе в контакт с открити рани, включително зачервяване, подуване и болка.

Нелекуваните подобни инфекции могат да доведат до сериозни усложнения като некротизиращ фасциит, инфекции на кръвта, сепсис и ампутации на крайници, предупреждава Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).

Повечето щамове са безвредни, но някои щамове, като Vibrio vulnificus, известен като „месояд“, могат да причинят тежки и дори фатални инфекции в редки случаи, особено при хора с открити рани или отслабена имунна система. Хората с отслабена имунна система или хронични чернодробни заболявания са особено уязвими.

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Какви са реалните рискове?

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Въпреки че инфекциите с Vibrio остават сравнително редки в Европа, няколко северни страни, граничещи с Балтийско море, съобщават за ръст на случаите през последните години, отбелязва ECDC.

Според агенцията това е особено очевидно през лятото с продължителните горещи вълни и по-високите температури на водата.

През 2018 г. са регистрирани 445 случая, което е повече от 3 пъти повече от средногодишния брой от 126 случая, регистрирани между 2014 г. и 2017 г.

ECDC препоръчва да се избягва консумацията на сурови или недопечени миди, особено стриди, и да се гарантира, че морските дарове са добре сготвени.

За да се предпазите от излагане на евентуално замърсена вода, се препоръчва да избягвате плуване в солени води с открити рани или порязвания, или след скорошни пиърсинги.

Къде го има?

Според Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), поради зачестилите екстремни метеорологични явления като горещи вълни през последните 20 години, Европа е отбелязала ръст на инфекциите с Vibrio, а нивата му в морските дарове се очаква да се увеличат в световен мащаб.

Става ясно и къде бактерията се среща най-често. Балтийско море, преходните води на Балтийско, Северно море и Черно море, както и крайбрежните райони с големи речни притоци, имат най-високи концентрации на Vibrio.