Докато в България гоним младите лекари в Сицилия, по гръцките острови им дават безплатно жилище, платени сметки и бонуси

България не прави достатъчно, за да задържи медицинските си специалисти, докато съседни държави се опитват с всички средства да ги привлекат.

През 2025 г. зам.-председателят на ИТН Тошко Йорданов направи скандалното си изказване, с което прати младите лекари в Италия, призовавйки ги да идат да работят в някое село в Сицилия, щом не им харесва в България.

"Ако си мислите, че в чужбина ви чакат всички с отворени обятия в лекарските среди, желая ви успех! Ако вие не работите тук, ще бъдем принудени да вкараме специалисти от други държави, които ще работят за 500 долара щастливи, колкото може да си позволи държавата", каза той.

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Оказва се, че в чужбина наистина ги очакват с отворени обятия. И това не важи само за Западна Европа, а вече и за съседните на България държави.

Гърция осигурява жилище с платени сметки

Безплатно жилище, платени сметки за ток и вода, месечен бонус и безплатни фериботни билети включва пакетът, който гръцки остров предлага на лекари, за да ги убеди да работят там.

Става дума за остров Сифнос в Цикладите, където общината прие специални стимули за привличане на медици в местния здравен център. Освен безплатно настаняване, лекарите ще получават и по 300 евро месечно допълнително възнаграждение, както и по два безплатни двупосочни фериботни билета всеки месец, за да се прибират у дома. Общината поема и разходите за електричество и вода.

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Мерките бяха одобрени единодушно от местният общински съвет.

Недостигът на медицински кадри засяга десетки острови в Егейско море. Затова гръцкото здравно министерство и регионалната здравна организация стартираха специална програма за близо 30 острова, сред които Миконос, Парос, Милос, Аморгос, Патмос и Спецес.

По тази програма е предвидено допълнително възнаграждение от 2100 евро месечно, пълно покриване на транспортните разходи и осигурено настаняване за всеки лекар, който се съгласи да бъде командирован през летните месеци и да работи в държавната здравна система, предаде бТВ.

Паралелно с това през март тази година фондацията на гръцкия предприемач Стелиос Хаджииоану обяви дарение от 10 милиона евро. Средствата ще осигуряват допълнителни по 1500 евро месечно на до 80 лекари, работещи на 47 малки острова с население до 4000 души.

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Според местните власти основната причина за проблема е жилищната криза. В много туристически райони краткосрочните наеми и поскъпването на имотите правят почти невъзможно намирането на достъпно жилище за лекари, учители и други държавни служители. В резултат общините все по-често са принудени сами да осигуряват жилища и допълнителни стимули, за да гарантират нормалното функциониране на здравните услуги. Натискът е особено силен през летния сезон, когато населението на островите нараства многократно заради туристите.