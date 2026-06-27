Ударите по руската логистика: Първите признаци за промяна на ситуацията на фронта

Редица фактори ще покажат, че украинските удари по руската логистика ще започнат да оказват пряко въздействие върху ситуацията на фронта във войната в Украйна. Според военния наблюдател Денис Попович ще се наблюдава намаляване на броя на руските атаки по линията на съприкосновение. Това каза експертът за Радио НВ, добавяйки, че друг фактор ще бъде намаляването на броя на районите, където руската армия настъпва.

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Операциите

„Вече можем да наблюдаваме това. Виждаме, че активните операции на Русия са концентрирани в Донецка област. По същество това са районите Константиновское и Покровское. На други места настъпваме и вече си връщаме територията. Това включва района Александровское – кръстовището на две области, Запорожка и Днепропетровска, а също така и настъпателните операции на украинската армия близо до Степногорск. Така че вече виждаме определени резултати“, каза Попович. Той отбеляза също, че намаляването на руските обстрели по фронтовата линия ще бъде показателно за недостиг на боеприпаси.

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„Това е абсолютно вярно, тоест ще се случи. Ако логистиката бъде нарушена, армията също ще го усети, по един или друг начин, и ще го усети силно. Просто това ще се разбере малко по-късно от цивилното население. Защото армията ще живее от цивилни, особено в окупираните територии. Всичко ще бъде пренасочено към нуждите на руската армия. Цивилното население ще пострада още повече от това. Но в крайна сметка и руската армия ще го усети“, добави Попович.

Удари по руската логистика

По-рано Владислав Волошин, прессекретар на Силите за отбрана на Южна Украйна, съобщи, че руските окупатори вече са започнали да налагат ограничения върху използването на артилерийски боеприпаси в някои райони. Според него Русия в момента търси алтернативни варианти за военна логистика. В същото време той подчерта, че руснаците се нуждаят от време за това.

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Генерал-лейтенант Игор Романенко заяви по-рано, че в резултат на украинските удари Силите за отбрана вече са намалили руската логистична активност на юг със 75%. Според него, на фона на украинските атаки, Русия почти напълно е спряла да използва така наречената магистрала „Новорусия“ в окупираната част на Южна Украйна през деня. А през нощта по нея се превозват само спорадични товари.

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