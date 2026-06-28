В румънски град откриват паметник на Стефан Караджа

На 30 юни в румънския град Тулча ще бъде открит бюст-паметник на Стефан Караджа. Инициативата е на посолството на България в Румъния и води началото си от 4 януари 2024 г., съобщиха от дипломатическото ни представителство.

На тази дата посланик Радко Влайков и негови колеги установяват, че имотът в Тулча, където е живял Стефан Караджа, е придобит през 2020 г. от настоящите собственици. Къщата, която е обитавал българският революционер от юни 1854 г. до април 1862 г. на адрес ул. „24-и януари“ № 19, вече не съществува и е заменена с нова, а поставената на 11 май 2007 г. от посолството на България в Румъния паметна плоча е изчезнала безвъзвратно.

Още същия ден на среща с кмета на Тулча Щефан Илие посланик Радко Влайков поставя въпроса за изчезналата паметна плоча. Дипломатът предлага на кмета в централния парк на Тулча да бъде поставен бюст-паметник на Стефан Караджа, като декларира, че общината в Тулча няма да има финансови ангажименти и ще получи пълна подкрепа от посолството на България в Букурещ. Веднага след разговора посланик Радко Влайков и кметът Щефан Илие посещават парка и разглеждат потенциални места за поставяне на бюст-паметник.

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В резултат на продължителни преговори на 11 юни 2025 г. в посолството на България в Букурещ Радко Влайков и Щефан Илие подписват споразумение за партньорство и сътрудничество с цел да се постави бюст-паметник на Стефан Караджа в центъра на град Тулча, в близост до църквата „Свети Георги“, известна още като „Българската църква“. Споразумението е одобрено с пълно единодушие от Общинския съвет на Тулча.

Реплика на паметника в Русе

Бюст-паметникът на Стефан Караджа в Тулча е реплика на част от бюста на паметника на българския революционер в Русе. Посолството в Букурещ получава съгласие от Георги Радулов, скулптор и автор на паметника в Русе, за използване на авторските права при отливане на репликата. Репликата е отлята в България с решаващото участие на скулптора Даниел Иванов, който ръководи и окончателното монтиране на паметника в Тулча. Нает е препоръчан от Общината в Тулча местен архитект, който изработва проектната документация и съдейства за получаване на всички необходими разрешителни.

През декември 2025 г., отново с активната ангажираност на Посолството, приключва съгласуването на проекта за бюст-паметника на Стефан Караджа от Министерството на културата на Румъния и е дадено разрешение за строеж. Със съдействието на Община Тулча строителните дейности на място са извършени безвъзмездно от общинска фирма, на която е заплатена само стойността на материалите. С помощта на Националното сдружение на общините в Република България е организирана кампания за набиране на необходимите за реализиране на проекта средства.

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Средства предоставят общините София, Русе, Габрово, Павликени, Етрополе, Долна Митрополия, Стралджа, Кайнарджа, Средец, Долни Дъбник, Кюстендил, Елена, както и 18 дарители – физически лица и една фондация от Румъния, предаде БТА.

За набирането на средствата от дарения е открита специална сметка от сдружение „Българо-румънска търговска камара“. Камарата осъществява и цялостната дейност по сключване на договори и заплащане на извършените дейности, както и пълната отчетност за набраните и разходвани средства. След като е изграден постамент за бюст-паметника и разяснителната плоча, е монтиран и самият бюст.

„Един от основните приоритети в дейността на посолството в Букурещ ще продължи да бъде опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на България в Румъния“, посочват от дипломатическото ни представителство.

Стефан Караджа е живял е в Тулча от юни 1854 г. до април 1862 г., когато заминава за Белград, където постъпва в Първата българска легия. След разпускането на легията през септември 1862 г. Стефан Караджа се завръща тайно в Тулча. Събира най-напред малка чета, с която действа в района на градовете Бабадаг и Тулча, а през 1864 г. обикаля с друга чета из Стара планина.

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