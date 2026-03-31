Участник на Световното уволни селекционера си само 2 месеца преди Мондиал'26

Старши треньорът на националния отбор на Гана по футбол Ото Адо беше уволнен два месеца и половина преди началото на Мондиал 2026. „Футболната асоциация на Гана се разделя със старши треньора на националния отбор Ото Адо с незабавен ефект. Искрено благодарим на Адо за свършената работа и му пожелаваме успех в бъдещите начинания“, се казва в официалното съобщение на футболната централа на страната, откъдето допълват, че търсенето на нов наставник вече е започнало.

Адо класира Гана за финалите на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, на което африканците са в група L с Хърватия, Англия и Панама, срещу който откриват кампанията си на 17 юни в Торонто.

Не бе посочена официална причина за раздялата

Ghana have sacked Otto Addo ahead of the 2026 World Cup.



Официална причина не е посочена, но се предполага, че от управата на асоциацията не са доволни от серията от четири поредни загуби в контроли от ноември насам, ввключително с 1:5 от Австрия на 27 март и с 1:2 от Германия снощи.

Така 50-годишният специалист приключва втория си период на кормилото на националната селекция на Гана, която води първо като временен наставник през по-голямата част от 2022 година, а след това през март 2024 година пое състава за постоянно, след като напусна скаутското звено на водещия германски клуб Борусия Дортмунд.

Като футболист Адо прекара цялата си кариера в Германия, където е роден, за отборите на Хамбург, Хановер 96, Борусия Дортмунд, Майнц 05 и Хамбургер ШФ. Той има 15 мача за националния тим на Гана, включително и участие на Мондиал 2006.

ОЩЕ: Селекционерът на Аржентина: Ще направя всичко възможно, за да убедят Меси да играе на Световното!