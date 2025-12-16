Галатасарай отървава Реал Мадрид от ненужен защитник с огромна заплата

Галатасарай е напът да отърве Реал Мадрид от ненужен защитник с огромна заплата. Става въпрос за 33-годишния централен бранител на „кралете“ - Давид Алаба. Това съобщи испанското издание „Defensa Central“. Според информациите ръководството на турския гранд вижда в лицето на австрийския национал отлично попълнение, което може да вдигне сериозно класата на отбора от Истанбул.
Давид Алаба получава по около 20 милиона евро на сезон
Давид Алаба има договор с Реал Мадрид до лятото на 2026 година. Това означава, че от 1 януари той може да преговаря с всеки един друг клуб, където да премине без пари, след като споразумението му с „белия балет“ изтече. Ръководството на „кралете“ обаче иска да продаде централния защитник по време на зимния трансферен прозорец, за да си спести част от заплатата му. Според различни информации Алаба получава около 20 милиона евро на сезон.
🚨 Galatasaray, who have shown interest in signing Antonio Rüdiger from Real Madrid, have now turned their attention to his teammate David Alaba.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 14, 2025
Galatasaray have been unable to convince Rüdiger that their project is good enough for him. Alaba may be able to be convinced.… pic.twitter.com/Ti6KuhN0Cn
Австрийският национал иска да остане в Европа
Самият футболист е наясно, че времето му в Реал е приключило. Той е готов да облече екипа на Галатасарай, тъй като турският клуб му дава възможност да продължи да се състезава на високо ниво и да играе в европейските турнири. Затова и Алаба е склонен да намали финансовите си претенции, за да може да остане на Стария континент. Сериозен интерес към него има и от отбори от Саудитска Арабия, но на този етап той не желае да играе там.
