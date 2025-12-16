Спорт:

Галатасарай отървава Реал Мадрид от ненужен защитник с огромна заплата

16 декември 2025, 11:38 часа 197 прочитания 0 коментара
Галатасарай отървава Реал Мадрид от ненужен защитник с огромна заплата

Галатасарай е напът да отърве Реал Мадрид от ненужен защитник с огромна заплата. Става въпрос за 33-годишния централен бранител на „кралете“ - Давид Алаба. Това съобщи испанското издание „Defensa Central“. Според информациите ръководството на турския гранд вижда в лицето на австрийския национал отлично попълнение, което може да вдигне сериозно класата на отбора от Истанбул.

Давид Алаба получава по около 20 милиона евро на сезон 

Давид Алаба има договор с Реал Мадрид до лятото на 2026 година. Това означава, че от 1 януари той може да преговаря с всеки един друг клуб, където да премине без пари, след като споразумението му с „белия балет“ изтече. Ръководството на „кралете“ обаче иска да продаде централния защитник по време на зимния трансферен прозорец, за да си спести част от заплатата му. Според различни информации Алаба получава около 20 милиона евро на сезон.

Австрийският национал иска да остане в Европа 

Самият футболист е наясно, че времето му в Реал е приключило. Той е готов да облече екипа на Галатасарай, тъй като турският клуб му дава възможност да продължи да се състезава на високо ниво и да играе в европейските турнири. Затова и Алаба е склонен да намали финансовите си претенции, за да може да остане на Стария континент. Сериозен интерес към него има и от отбори от Саудитска Арабия, но на този етап той не желае да играе там.

ОЩЕ: Реал Мадрид с ултиматум към Вини - или преподписваш, или те продаваме!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Реал Мадрид Галатасарай Давид Алаба
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес