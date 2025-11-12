Уейн Рууни назова 3 ужасни трансфера на Манчестър Юнайтед, които струваха стотици милиони на клуба

Легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни се върна назад във времето, за да назове три от най-ужасяващите трансфери на клуба. В последните години клубът се управлява от INEOS, но преди това за дълъг период от време трансферните дела бяха поверени на Ед Уудуърд. Именно под негово ръководство се привличаха големи имена, които обаче по никакъв начин не се вписваха в трансферната политика на клуба, а в крайна сметка това се оказаха грешки за стотици милиони.

Погба, Лукаку и Ибрахимович - пример за липсата на футболна визия в Манчестър Юнайтед в близкото минало

Рууни даде за пример връщането на Пол Погба от Ювентус за тогавашния световен рекорд от 89 милиона лири (117 милиона долара), преминаването на Ромелу Лукаку от Евертън за 75 милиона лири (99 милиона долара) и дори краткосрочното пристигане на Златан Ибрахимович със свободен трансфер от Пари Сен Жермен. А тези решения сега могат да бъдат давани като примери за липса на футболна визия при правенето на трансфери.

"Набирането на играчи в Манчестър Юнайтед преди миналото лято беше ужасно. Те просто привличаха големи имена – погледнете Лукаку, Златан, Погба – те са добри играчи, но те просто привличаха имена и харчеха огромни суми пари. Ще отнеме малко време, за да се преодолеят тези грешки", заяви Рууни в предаването „The Overlap Fan Debate“.

