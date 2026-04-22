Юнайтед намери заместник на ветерана Каземиро - „червените дяволи“ се прицелиха в халф на Реал Мадрид

22 април 2026, 16:50 часа 781 прочитания 0 коментара

Дефанзивният халф на Реал Мадрид Орелиен Чуамени е приоритет в трансферния списък на Манчестър Юнайтед. „Червените дяволи“ виждат 26-годишния футболист като заместник на Каземиро, който ще напусне клуба в края на сезона, пише The Telegraph.

Чуамени е оценен на 75 милиона евро

Според източника, клубът от Манчестър Юнайтед планира да придобие класен дефанзивен халф това лято. Подчертава се, че бъдещето на Чуамени в Реал Мадрид може да зависи от това дали клубът ще подпише с нов халф или ще трябва да продаде някого, за да финансира сделката.

Орлиен Чуамени

Този сезон французинът е участвал в 44 мача във всички турнири, като е отбелязал два гола и е дал две асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2028 г. Според портала Transfermarkt, пазарната стойност на футболиста е 75 милиона евро.

ОЩЕ: Анализът на Боби Борисов: Победата на Сити над Арсенал и състоянието на Ливърпул и Юнайтед (ВИДЕО)

Бойко Димитров Отговорен редактор
Реал Мадрид Манчестър Юнайтед Каземиро Орелиен Чуамени
