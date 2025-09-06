Юнайтед разкарва издънка! Турски гранд ще възражда кариерата на футболиста

Турският футболен клуб Трабзонспор е постигнал устно споразумение с английския Манчестър Юнайтед за трансфер на вратаря Андре Онана, съобщава Sky Sports, цитирайки инсайдъра Фабрицио Романо.
Онана е получил разрешение сам да даде отговор за трансфера в Трабзонспор, който ще бъде под формата на наем до края на сезона.
Онана, на 29 години, направи големи грешки след присъединяването си към Юнайтед с трансфер от Интер на стойност 47.2 милиона паунда през юли 2023. За последно той попадна под прицела на феновете заради допуснат гол срещу Гримзби във втория кръг на Карабао Къп.
