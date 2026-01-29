Кошмар: пореден клуб разкарва световен шампион, след като изигра само 3 мача

Ръководството на Монако иска да прекрати договора на световния шампион с Франция от 2018 г. Пол Погба. Халфът се присъедини към монегаските през юли 2025 г., след като изтърпя наказание за употреба на допинг. Погба беше извън терените за година и половина. Но откакто се присъедини към отбора от Княжеството, той е записал едва три мача, а контузиите не спират да го преследват.

Пол Погба все още е най-скъпият трансфер на Манчестър Юнайтед

Именно травмите са една от най-големите причини звездата Пол Погба да залезе толкова рано. Той е юноша на Манчестър Юнайтед, но след като „червените дяволи“ не му предложиха професионален договор, той премина в Ювентус със свободен трансфер. Там той започна да се изгражда като новото голямо име във футбола. Но през 2016 г. дойде съдбоносния момент. Манчестър Юнайтед искаше да си върне Погба, като дори го направи най-скъпото си попълнение. „Червените дяволи“ платиха 105 милиона евро на Ювентус за него. Но кариерата на френския халф обратно на Острова беше поредица от възходи и падения.

Монако е вторият клуб, който иска да прекрати договора на Погба

С Манчестър Юнайтед Погба спечели Лига Европа през 2017 г. и два пъти Купата на лигата. Един от върховете на кариерата му дойде през 2018 г., когато спечели Световното първенство в Русия с Франция. Но от тогава всичко тръгна надолу. Имаше разногласия с тогавашния мениджър Жозе Моуриньо, а и контузиите му станаха все по-чести. Последва нов свободен трансфер, отново в Ювентус, през 2022 г. Но вторият му период при „старата госпожа“ беше неуспешен. Отново контузии, но този път и наказание за допинг го оставиха извън игра. През 2024 г. Юве прекрати договора му, а сега го грози същата съдба и в Монако.

