В Барселона не спят трети ден заради отменения гол на Левандовски (СНИМКИ)

Барселона побесня след загубата с 0:1 от Реал Сосиедад в неделя, породена от спорно отменения гол на Роберт Левандовски. Това е само второто поражение за каталунците от началото на сезона в Ла Лига, но според тях дойде незаслужено. Затова ръководството на клуба е поискало от испанската футболна федерация да даде обяснение за ситуацията с отменения гол на поляка заради спорна засада.

ВАР системата на стадиона отчете, че полският нападател е бил в засада, а главният съдия Гийермо Куадра Фернандес преразгледа ситуацията и потвърди решението, отменяйки гола. Останаха, обаче, сериозни съмнение дали Левандовски действително е бил в нередовна позиция. От Барселона не останаха доволни от обяснението, че показаният в телевизионното повторение стоп кадър, на който кракът на поляка е зад този на защитника Наиф Агер, не е точен, а във ВАР-стаята е бил взет предвид правилният стоп кадър.

According to @ESPNFC, LaLiga has made a statement saying that it was the right decision to disallow Robert Lewandowski's goal for Barcelona against Real Sociedad for offside... pic.twitter.com/cbSMNUEtN2