Войната в Украйна:

В Германия вдигнаха ръце - шампионът е ясен преди началото на сезона

20 август 2025, 12:16 часа 376 прочитания 0 коментара
В Германия вдигнаха ръце - шампионът е ясен преди началото на сезона

Защитаващият титлата си в Германия Байерн Мюнхен е абсолютен фаворит за защитата ѝ, според треньорите в Бундеслигата, предаде ДПА. Сезонът започва в петък, когато Байерн е домакин на РБ Лайпциг, а новият треньор на Вердер Бремен Хорст Щефан обобщи мнението на колегите си, че баварците "просто имат най-добрия отбор". Байерн спечели всяко първенство от 2013 година насам, с изключение на 2024, когато триумфира Байер Леверкузен.

Треньорите в Бундеслигата прогнозират поредна титла за Байерн

Няколко треньори вярваха преди 12 месеца, че тимът от Леверкузен може да повтори успеха си, но Байерн победи с разлика от 13 точки и сега има пълен консенсус, че отборът от Мюнхен отново ще спечели.

Байерн Мюнхен

"Разликата в точките бе голяма и миналия сезон. Ето защо не вярвам, че другите отбори ще скъсят разликата от Байерн", каза треньорът на Хайденхайм Франк Шмид.

Треньорът на Фрайбург Юлиан Шустер заяви, че конкурентите ще бъдат по-близо този сезон, но "Байерн отново ще бъде на върха в края". / БТА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: След 3 години: Байерн Мюнхен отново е носител на Суперкупата на Германия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Байерн Мюнхен бундеслига
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес