В Германия вдигнаха ръце - шампионът е ясен преди началото на сезона

Защитаващият титлата си в Германия Байерн Мюнхен е абсолютен фаворит за защитата ѝ, според треньорите в Бундеслигата, предаде ДПА. Сезонът започва в петък, когато Байерн е домакин на РБ Лайпциг, а новият треньор на Вердер Бремен Хорст Щефан обобщи мнението на колегите си, че баварците "просто имат най-добрия отбор". Байерн спечели всяко първенство от 2013 година насам, с изключение на 2024, когато триумфира Байер Леверкузен.

Треньорите в Бундеслигата прогнозират поредна титла за Байерн

Няколко треньори вярваха преди 12 месеца, че тимът от Леверкузен може да повтори успеха си, но Байерн победи с разлика от 13 точки и сега има пълен консенсус, че отборът от Мюнхен отново ще спечели.

"Разликата в точките бе голяма и миналия сезон. Ето защо не вярвам, че другите отбори ще скъсят разликата от Байерн", каза треньорът на Хайденхайм Франк Шмид.

Треньорът на Фрайбург Юлиан Шустер заяви, че конкурентите ще бъдат по-близо този сезон, но "Байерн отново ще бъде на върха в края". / БТА

