Иран се заяде с Тръмп: "Не ние, страната "домакин" трябва да бъде отстранена от Световното"

На фона на военния конфликт в Близкия изток, където от едната страна е Иран, а от другата са САЩ и Израел, се разяри конфликт и на футболно ниво. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще приеме националният отбор на Иран на Мондиал 2026, но добави, че според него тимът не трябва да пътува за Световното първенство заради „заради собствения си живот и безопасност“. Иран върна отговор, че няма да пропусне Мондиала, но предложи на САЩ да се оттегли.

Иран не може да участва на Мондиал 2026 „при никакви обстоятелства“

В сряда, 11 март, министърът на спорта на Иран обяви, че „при никакви обстоятелства“ тимът не може да участва на Мондиала. Президентът на ФИФА Джани Инфантино настоява, че Доналд Тръмп ще приеме отбора на Иран. Но след изявлението на Тръмп, в което каза, че не препоръчва на Иран да пътува за Северна Америка, от иранския отбор отвърнаха със собствена позиция.

Още: Във Франция не искат Мбапе да играе за Реал Мадрид

„Трябва да бъде отстранена страната, която просто носи титлата „домакин“

Ето какво написаха от Иран: „Световното първенство е историческо и международно събитие, а негов организатор е ФИФА – не която и да е отделна държава. Иранският национален отбор се класира за това събитие с авторитет и чрез поредни победи, превръщайки се в един от първите отбори, достигнали до този велик турнир. Със сигурност никой не може да отстрани иранския национален отбор от Световното първенство. По-скоро страната, която трябва да бъде отстранена, е тази, която просто носи титлата „домакин“, но няма способността да гарантира сигурност за отборите, участващи в това събитие“.

Още: Защитник на столичен гранд си отвори вратите за Мондиал 2026