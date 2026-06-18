В Ирландия: Българският гигант ЦСКА е трудно предизвикателство, но съперникът има голямо предимство

Медиите в Ирландия коментираха жребия на местния Дери Сити с ЦСКА в първия квалификационен кръг на Лига Европа като “сложно предизвикателство“. Те представиха “червените“ като най-успешния клуб в България и припомниха сблъсъка от сезон 2009/2010 между двата отбора, когато ЦСКА излезе победител. В същото време те подчертаха и сериозно предимство за Дери – ирландското първенство вече е в разгара си, докато българските отбори сега започват подготовката си.

ЦСКА победи Дери Сити през сезон 2009/10

Ирландската медия “extratime“ публикува материал, посветен на местните отбори, които ще участват в евротурнирите. За ЦСКА, който ще срещне Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа, ирландците написаха, че ще бъде трудно предизвикателство. Те припомниха, че през сезон 2009/10 Дери е отпаднал именно от ЦСКА, а през 2022 г. друг ирландски клуб Сейнт Патрик Атлетикс е последвал същата съдба.

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Дери вече е изиграл 21 мача в ирландското първенство

В материала се пише още, че ЦСКА не е възможно най-тежкият съперник за Дери, тъй като сред другите клубове, които можеше да срещне, са Ференцварош, Карабах и Динамо Киев. Медиите в Ирландия посочиха и още едно голямо предимство за Дери – местното първенство вече е в средата си, докато българският клуб тепърва започва подготовката си. Дери завърши на второ място в Ирландия миналия сезон, което му даде право на участие в Лига Европа. Но през новата кампания, от която вече е изиграл 21 мача, е на шесто място – в долната половина на таблицата.

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