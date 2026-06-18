Войната в Украйна:

В Ирландия: Българският гигант ЦСКА е трудно предизвикателство, но съперникът има голямо предимство

18 юни 2026, 12:48 часа 689 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В Ирландия: Българският гигант ЦСКА е трудно предизвикателство, но съперникът има голямо предимство

Медиите в Ирландия коментираха жребия на местния Дери Сити с ЦСКА в първия квалификационен кръг на Лига Европа като “сложно предизвикателство“. Те представиха “червените“ като най-успешния клуб в България и припомниха сблъсъка от сезон 2009/2010 между двата отбора, когато ЦСКА излезе победител. В същото време те подчертаха и сериозно предимство за Дери – ирландското първенство вече е в разгара си, докато българските отбори сега започват подготовката си.

ЦСКА победи Дери Сити през сезон 2009/10

Ирландската медия “extratime“ публикува материал, посветен на местните отбори, които ще участват в евротурнирите. За ЦСКА, който ще срещне Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа, ирландците написаха, че ще бъде трудно предизвикателство. Те припомниха, че през сезон 2009/10 Дери е отпаднал именно от ЦСКА, а през 2022 г. друг ирландски клуб Сейнт Патрик Атлетикс е последвал същата съдба.

Още: ЦСКА готви оферта за шампион на Аржентина, оценен на 2,5 милиона евро

ЦСКА

Дери вече е изиграл 21 мача в ирландското първенство

В материала се пише още, че ЦСКА не е възможно най-тежкият съперник за Дери, тъй като сред другите клубове, които можеше да срещне, са Ференцварош, Карабах и Динамо Киев. Медиите в Ирландия посочиха и още едно голямо предимство за Дери – местното първенство вече е в средата си, докато българският клуб тепърва започва подготовката си. Дери завърши на второ място в Ирландия миналия сезон, което му даде право на участие в Лига Европа. Но през новата кампания, от която вече е изиграл 21 мача, е на шесто място – в долната половина на таблицата.

Още: "Имаме стари сметки за уреждане": Ирландци се заканиха на ЦСКА на старта на Лига Европа

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лига Европа ЦСКА Дери Сити
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес