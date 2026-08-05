Официално: Мъри Стоилов има нов обещаващ талант в Гьозтепе

Отборът на Станмир Стоилов Гьозтепе прави много силно трансферно лято. Освен добрите сделки за скъпи изходящи трансфери, клубът от Измир прави страхотни входящи трансфери. "Гьоз-гьоз" привлякоха футболист, на когото тепърва му предстои да навлезе в най-добрите си години. Става въпрос за кролото Гьокдениз Байракдар. Той е на 24 години и може да играе на няколко различни позиции. Турчинът пристига от Бодрум.

Гьокдениз Байракдар подписа с Гьозтепе

Ето какво написаха от Гьозтепе за привличането на Гьокдениз Байракдар: "Гьокдениз Байракдар се присъединява към Гьозтепе! Нашият клуб подписа договор с Гьокдениз Байракдар за 3+1 години. Роден на 23 ноември 2001 г. в Коджаели, Гьокдениз игра последно за Бодрум. Способен да играе на няколко различни позиции, той има 101 участия в Суперлигата и участва в общо 15 мача за националните отбори на Турция до 21 и 19 години. Сърдечно приветстваме Гьокдениз Байракдар в семейството на Гьозтепе и му желаем голям успех и много незабравими моменти с нашата фланелка".

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Байракдар може да играе на няколко позиции

Гьокдениз Байракдар е дясно крило, като може да играе още както по левия фланг, така и на върха на атаката. Неговата височина от 181 сантиметра е един от факторите, които му позволяват да бъде толкова комплексен на терена. През последните 3 години той играеше за Бодрум, като записа 106 мача във всички турнири, в които вкара 23 гола и даде 9 асистенции. В Гьозтепе той пристига срещу 450 000 евро.

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