Кабинетът "Радев":

Официално: Мъри Стоилов има нов обещаващ талант в Гьозтепе

05 август 2026, 13:53 часа 444 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Официално: Мъри Стоилов има нов обещаващ талант в Гьозтепе

Отборът на Станмир Стоилов Гьозтепе прави много силно трансферно лято. Освен добрите сделки за скъпи изходящи трансфери, клубът от Измир прави страхотни входящи трансфери. "Гьоз-гьоз" привлякоха футболист, на когото тепърва му предстои да навлезе в най-добрите си години. Става въпрос за кролото Гьокдениз Байракдар. Той е на 24 години и може да играе на няколко различни позиции. Турчинът пристига от Бодрум.

Гьокдениз Байракдар подписа с Гьозтепе

Ето какво написаха от Гьозтепе за привличането на Гьокдениз Байракдар: "Гьокдениз Байракдар се присъединява към Гьозтепе! Нашият клуб подписа договор с Гьокдениз Байракдар за 3+1 години. Роден на 23 ноември 2001 г. в Коджаели, Гьокдениз игра последно за Бодрум. Способен да играе на няколко различни позиции, той има 101 участия в Суперлигата и участва в общо 15 мача за националните отбори на Турция до 21 и 19 години. Сърдечно приветстваме Гьокдениз Байракдар в семейството на Гьозтепе и му желаем голям успех и много незабравими моменти с нашата фланелка".

Още: В Турция: Мохамед Салах ще кацне в Истанбул в сряда

Байракдар може да играе на няколко позиции

Гьокдениз Байракдар е дясно крило, като може да играе още както по левия фланг, така и на върха на атаката. Неговата височина от 181 сантиметра е един от факторите, които му позволяват да бъде толкова комплексен на терена. През последните 3 години той играеше за Бодрум, като записа 106 мача във всички турнири, в които вкара 23 гола и даде 9 асистенции. В Гьозтепе той пристига срещу 450 000 евро.

Още: Съперникът на ЦСКА 1948 се подсили с атрактивен нападател от Русия

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Станимир Стоилов Летен трансферен прозорец Гьозтепе Суперлига на Турция
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес