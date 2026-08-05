Барселона, Атлетико и Интер в битка за капитан от Англия

Едно от най-атрактивните имена сред защитниците на трансферния пазар без съмнение е това на капитана на Тотнъм Кристиан Ромеро. За него се говори, че ще напусне "шпорите" още преди да започне летния трансферен прозорец. Тотнъм вече подписа с двама нови централни бранители и по всичко личи, че аржентинецът наистина ще напусне лондонския клуб. До този момент италианския Интер и испанския Барселона бяха единствените фаворити за подписа му. Но според италианския журналист Фабрицио Романо, към тях се присъединява и Атлетико Мадрид.

Атлетико Мадрид иска Кристиан Ромеро

До този момент най-силно се говореше за интерес от страна на Интер и Барселона за Криситиан Ромеро. Шампионът на Италия сякаш повече се нуждае от централния защитник и има по-голямо желание да го привлече. Но самият Ромеро даваше приоритет на Барселона и изчакваше за евентуално предложение от страна на каталунците. Междувременно в тази битка се намесва Атлетико Мадрид. Според италианския журналист Фабрицио Романо, "дюшекчиите" ще отправят оферта към Тотнъм, след като преминат изходящите трансфери на някои от техните футболисти.

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🚨🔴⚪️ Atlético Madrid are preparing a bid for Cristian Romero to be submitted after next sales (Molina + possibly Ruggeri).



Bid to be in line with Inter previous proposal; Inter had €40m package in place with Spurs but nothing done on player side.



Simeone wants Cuti, as… pic.twitter.com/2BCdebR3Nx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

Диего Симеоне лично иска Ромеро

Офертата на Атлетико Мадрид към Тотнъм за Кристиан Ромеро ще бъде близка до тази, която направи интер. Около 40 милиона евро. Но с разликата, че "нерадзурите" не са се разбрали с играча за личните му условия. В това отношение Атлетико има скрит коз. Мениджърът на клуба Диего Симеоне лично иска Ромеро в отбора си. Аржентинската връзка може да повлияе много на решението на централния защинтик.

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