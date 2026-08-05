Подарък за ЦСКА: Най-скъпият в Макаби отказа да играе

В третия предварителен кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа ЦСКА ще се изправи срещу Макаби Тел Авив. На пръв поглед не толкова сериозен противник като този от втория кръг Карабах, но със сигурност силен отбор, който не бива да бъде подценяван. Само дни преди сблъсъка, "червените" получават страхотни новини. Според медиите в Израел, най-скъпият футболист на Макаби Рой Ревио отказва да играе в първия мач срещу ЦСКА. Причината е, че той е пред трансфер и сам е пожелал да не бъде включван в групата.

Рой Ревиво няма да играе срещу ЦСКА

ЦСКА стигна до третия предварителен кръг за класиране в основната фаза на Лига Европа като победи Дери Сити в първия и Карабах в третия кръг. Противникът на "червените" за този етап е Макаби Тел Авив. Но израелският отбор ще остане без най-скъпия си играч за първата среща с ЦСКА. Левият бек Рой Ревиво е пред трансфер в Западна Европа и сам е поискал да не играе срещу "червените".

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ЦСКА има още едно предимство

Първата среща между ЦСКА и Макаби Тел Авив ще се проведе на грузинска земя на 6 август, четвъртък, от 19:00 ч. българско време. "Армейците" получиха предимство и в това отношение, като срещата ще се изигаре пред празни трибуни. Очакванията са Ревиво да бъде заменен от Шахар Росен по левия фланг на отбраната на Макаби. Според специализирания сайт "transfermarkt", Рой Ревиво е оценен на 4.5 милиона евро, а Росен - на 375 000 евро.

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