Пробив в системата: Някой е следил българската държава с години

Българското правителство е установило неоторизиран достъп до определени административни мрежи, съобщи новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, но не даде повече подробности за какви мрежи става въпрос, каква информация е била достъпна, както и кой е имал този достъп - дали определени хора или представители на чужди държави. От съобщението става ясно, че достъпът е открит вследствие на активната работа на новото министерство по внедряването на новата национална система за киберсигурност.

Прави впечатление, че според съобщението "наличните към момента данни сочат дългогодишна активност".

Тече разследване

В момента се извършва мащабно техническо разследване за установяване на пълния обхват и характер на тази дейност, посочват още от министерството на дигиталната трансформация. ОЩЕ: ИИ софтуер на голяма компания е извършил хакерски атаки съвсем сам

Паралелно тече всеобхватна координирана работа между институциите за укрепване на цифровата защита и гарантиране на сигурността на националната цифрова среда.

"Ще предоставяме допълнителна информация, когато разполагаме с нови установени факти", гласи още съобщението на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Новото министерство

Припомняме, че новото Министерство на иновациите и дигиталната транформация беше създадено от кабинета "Радев" и обедини досегашното Министерство на електронното управление и Министерство на иновациите и растежа. ОЩЕ: Кибератака срещу болници в Румъния създаде риск за пациентите