Сметната палата подхвана Пеевски за конфликт на интереси след сигнала на Демерджиев

Сметната палата образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на Д. П., народен представител в 49-ото, 50-ото, 51-вото и 52-рото Народно събрание. Това съобщиха на страницата на палатата в интернет. Решението за образуване на производството е взето след сигнал, подаден на 31 юли 2026 г. от И. Д., в който се твърди, че има несъответствие между декларираното имущество и доходи на публичното лице и фактическия му начин на живот. Макар че в съобщението на институцията се използват инициали, съвпадението с имената на проверявания и на подалия сигнала, както и някои събития от последния месец показват, че става дума за санкционирания за корупция в САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Още: Разминаване между декларирани доходи и начин на живот: Демерджиев сезира Сметната палата за Пеевски

Сигналът

Припомняме, че миналата седмица Демерджиев съобщи, че е сезирал Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираното имущество и доходи на лидера на ДПС Делян Пеевски. В кулоарите на парламента Демерджиев заяви, че множество лица са заплащали значителни суми за полетите на Пеевски (най-често до Дубай), които вътрешният министър огласи.

По думите на Демерджиев - проверката трябва да установи на какво основание са извършвани тези плащания, дали представляват форма на подаръци, които подлежат на деклариране, или са направени със средства на самия Пеевски.

Още: Защо Пеевски гласува с управляващите, каква е играта му? Говори Георги Проданов (ВИДЕО)

Проверката

Снимка Народно събрание

От Сметната палата посочват, че в качеството си на народен представител Д. П. е лице, заемащо публична длъжност по действащото законодателство. Проверката ще обхване тригодишен период назад съгласно Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Срокът за извършването ѝ е три месеца, като при фактическа или правна сложност може да бъде удължен. След приключването ѝ ще бъде взето мотивирано решение дали е налице конфликт на интереси.

Производството за установяване на конфликт на интереси се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от 3 години от извършване на нарушението. Още: Емануил Йорданов: Не МВР, а НАП трябва да провери откъде са парите на Пеевски (ВИДЕО)

Защо проверява палатата, а не КПК?

Производството е образувано съгласно преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Те предвиждат, че до три месеца от встъпването в длъжност на председателя и членовете на новосформираната Комисия за противодействие на корупцията проверките на декларациите за имущество и интереси и производствата за установяване на конфликт на интереси се извършват по досегашния ред, уточняват от палатата.

От институцията припомнят още, че конфликт на интереси може да бъде установен, ако едновременно са налице три условия – лицето да заема публична длъжност, да е упражнило конкретно свое правомощие и да е налице частен интерес, който води до облага за него или за свързано с него лице. Още: Прокуратурата отказа да каже дали проверява Пеевски.

Проверката се разглежда като тест за отношенията между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и Делян Пеевски, който нескрито подкрепяше кабинета на Росен Желязков. Начело на Сметната палата е произхождащият от ГЕРБ Димитър Главчев, който е бивш служебен премиер.